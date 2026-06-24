Espana agencias

El IBEX cae un 0,45 % y pierde el nivel de los 19.400 por las dudas sobre las tecnológicas

Guardar
Google icon

Madrid, 24 jun (EFE).- La Bolsa española ha cedido este miércoles un 0,45 %, arrastrada por las caídas de los valores tecnológicos de las últimas jornadas, y ha perdido la cota de los 19.400 puntos en una jornada en la que el petróleo sigue cayendo hasta niveles cercanos al inicio de la guerra en Irán.

Al cierre de las negociaciones, el principal selectivo nacional, el IBEX 35, ha perdido 87 puntos, equivalentes a ese 0,45 %, y ha cerrado la sesión bursátil en los 19.389,5 puntos. En el acumulado de lo que va de año, el índice registra un avance del 12,03 %.

PUBLICIDAD

Pese a haber abierto con una ligera subida del 0,03 %, el selectivo se tornó al rojo en los primeros minutos de la jornada para situarse en el entorno de los 19.400 puntos, aunque hacia las 15:45 horas (13:45 GMT) fijó su mínimo intradía en los 19.314,5 puntos. Tras superar ese nivel, el índice recuperó su rango anterior de cotización para finalmente cerrar por debajo de los 19.400 puntos.

En el selectivo del mercado español de renta variable, las subidas de Aena (2,79 %), IAG (2,73 %) y Cellnex (2,04 %), han contrastado con las caídas de Indra (-4,27 %), Acerinox (-3,7 %) y Repsol (-3,62 %). EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sánchez pide saber cuánto paga por su casa Feijóo, que le replica: "Mi suegro a mí no me ha regalado ningún piso"

Sánchez pide saber cuánto paga por su casa Feijóo, que le replica: "Mi suegro a mí no me ha regalado ningún piso"

Familias de colegios concertados llevan a los tribunales los exámenes de euskera de la PAU

Infobae

Un incendio obliga a confinar a unas 700 personas en Sant Quirze de Safaja (Barcelona)

Infobae

Cuerpo rechaza la España "en ruinas" que dibuja Vox e insiste en que "avanza y funciona"

Infobae

Gamarra reta a Bolaños a no indultar a Ábalos y el ministro pregunta al PP si ha prometido ya indultos a algún encausado

Gamarra reta a Bolaños a no indultar a Ábalos y el ministro pregunta al PP si ha prometido ya indultos a algún encausado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero agendó una reunión con Leire Díez cuatro días después de que la ‘fontanera’ declarase ante el juez por las cloacas del PSOE

Zapatero agendó una reunión con Leire Díez cuatro días después de que la ‘fontanera’ declarase ante el juez por las cloacas del PSOE

En libertad provisional la concejala del Ayuntamiento de Soria detenida en una operación por presunta corrupción

Vídeo | Brutal enfado de Patxi López con Feijóo después de que el líder del PP insinuara que su padre fallecido se avergonzaría de él

La esperada rendición de cuentas de Sánchez dura media hora: neutraliza a Feijóo, pero desespera a los socios y pierde a Junts

La UDEF implica a Zapatero en el cobro de 200.000 euros de un grupo minero para influir ante el Gobierno de Bolivia en un litigio de 94 millones

ECONOMÍA

Los coches crecen 1,2 centímetros al año y pueden acabar con 41.000 plazas de aparcamiento en Madrid

Los coches crecen 1,2 centímetros al año y pueden acabar con 41.000 plazas de aparcamiento en Madrid

La construcción, al límite: alerta de retrasos, abandono de obras y riesgo de destrucción de empleo por el alza de costes

Qué es el plan de pensiones paneuropeo: la fórmula que quiere la UE para impulsar el ahorro privado de cara a la jubilación

El ahorrador español invierte mal: su perfil conservador le impide vencer la inflación y elegir productos más rentables

El Gobierno amplía las ayudas para comprar vivienda: más jóvenes y familias podrán acceder a una hipoteca sin ahorros

DEPORTES

Un jugador de Inglaterra le niega el saludo a Thomas Partey, acusado de siete cargos de violación y uno de agresión sexual

Un jugador de Inglaterra le niega el saludo a Thomas Partey, acusado de siete cargos de violación y uno de agresión sexual

El jugador que se siente gallego, tiene nacionalidad chilena, pero juega con Suiza: la historia de Ricardo Rodríguez

Lumumba, un símbolo en el Mundial del grito de RD Congo por las matanzas, el ébola y un juicio en Bélgica por crímenes de guerra

Ni Luis Aragonés ni Vicente del Bosque: este es el entrenador español con más victorias en los Mundiales

Polémica con Bellingham: se tapó la boca para hablarle a un rival y no fue expulsado