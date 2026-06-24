El IBEX cae un 0,45 % y pierde el nivel de los 19.400 por las dudas sobre las tecnológicas

Madrid, 24 jun (EFE).- La Bolsa española ha cedido este miércoles un 0,45 %, arrastrada por las caídas de los valores tecnológicos de las últimas jornadas, y ha perdido la cota de los 19.400 puntos en una jornada en la que el petróleo sigue cayendo hasta niveles cercanos al inicio de la guerra en Irán.

Al cierre de las negociaciones, el principal selectivo nacional, el IBEX 35, ha perdido 87 puntos, equivalentes a ese 0,45 %, y ha cerrado la sesión bursátil en los 19.389,5 puntos. En el acumulado de lo que va de año, el índice registra un avance del 12,03 %.

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Pese a haber abierto con una ligera subida del 0,03 %, el selectivo se tornó al rojo en los primeros minutos de la jornada para situarse en el entorno de los 19.400 puntos, aunque hacia las 15:45 horas (13:45 GMT) fijó su mínimo intradía en los 19.314,5 puntos. Tras superar ese nivel, el índice recuperó su rango anterior de cotización para finalmente cerrar por debajo de los 19.400 puntos.

En el selectivo del mercado español de renta variable, las subidas de Aena (2,79 %), IAG (2,73 %) y Cellnex (2,04 %), han contrastado con las caídas de Indra (-4,27 %), Acerinox (-3,7 %) y Repsol (-3,62 %). EFE

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