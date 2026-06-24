Espana agencias

Condenados un hombre por abusar de una menor de 11 años y la madre de ella por consentirlo

Guardar
Google icon

Huelva, 24 jun (EFE).- La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a dos años de prisión a un hombre por un delito continuado de abuso sexual a una menor de 11 años con la que convivió, y ha impuesto la misma pena a la madre de la víctima como cooperadora necesaria, al haber consentido y permitido los abusos.

Según la sentencia, dictada por conformidad de las partes y a la que ha tenido acceso EFE, los magistrados han acordado suspender la ejecución de las penas privativas de libertad para ambos acusados por un plazo de tres años, bajo la condición de que no vuelvan a delinquir, respeten rigurosamente las órdenes de alejamiento y abonen la indemnización correspondiente.

PUBLICIDAD

Los hechos considerados probados se iniciaron en octubre de 2014, cuando el acusado que entonces tenía 18 años comenzó una relación sentimental con la menor, que en esa fecha tenía 11 años. El procesado se trasladó a vivir al domicilio de la niña junto a la familia de esta, contando con la autorización expresa de la madre. La convivencia y la relación se prolongaron hasta febrero de 2017.

La resolución judicial detalla que, "en múltiples ocasiones" y a sabiendas de la edad de la menor, el procesado cometió los abusos en la vivienda y subraya que estas actuaciones eran "perfectamente conocidas" por la madre de la menor, quien "lejos de denunciar los hechos y de tratar de poner fin a tales ilícitos comportamientos, consentía los mismos", llegando a permitir que el acusado durmiera en el mismo dormitorio que la víctima.

PUBLICIDAD

En la causa, los jueces han apreciado dos circunstancias atenuantes muy cualificadas: la de reparación del daño -ya que los acusados consignaron 4.000 euros antes del juicio- y la de dilaciones indebidas, ya que la causa sufrió un retraso extraordinario no imputable a los procesados desde su inicio en 2018 hasta la vista en 2026.

Además de las penas de prisión suspendidas, la Audiencia de Huelva ha impuesto a ambos condenados la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros -de su persona, domicilio o lugar de trabajo- y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante un período de 13 años.

Igualmente, se les impone una medida de libertad vigilada de 7 años que se ejecutará tras el período de la pena privativa de libertad, y una inhabilitación especial de 17 años para ejercer cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuida, que implique contacto regular y directo con menores de edad.

En concepto de responsabilidad civil, ambos condenados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a la víctima con 15.000 euros por los daños morales ocasionados, restándose de dicha cantidad los 4.000 euros ya aportados. EFE

lra/fs/jlg

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sánchez niega corrupción generalizada en España y descarta elecciones: "¿Cómo no vamos a continuar?"

Sánchez niega corrupción generalizada en España y descarta elecciones: "¿Cómo no vamos a continuar?"

La Casa Natal de Picasso adquiere una pintura de José Ruiz Blasco, padre del artista

Infobae

Mouliaá se presenta a declarar por las presuntas calumnias a Errejón semanas después de ordenar el juez su detención

Mouliaá se presenta a declarar por las presuntas calumnias a Errejón semanas después de ordenar el juez su detención

Rufián avisa a Sánchez que si insiste en resistir, en el PSOE solo quedará "gente chunga"

Infobae

Por Andalucía descarta apoyar la investidura de Moreno, a quien tacha de falso moderado

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elisa Mouliaá acude a los juzgados tras la orden de detención para declarar ante la acusación de Íñigo Errejón de calumnias

Elisa Mouliaá acude a los juzgados tras la orden de detención para declarar ante la acusación de Íñigo Errejón de calumnias

Junts exige a Pedro Sánchez que se aparte y pide que el Congreso elija a otro presidente para que el Gobierno siga “sin la extrema derecha”

Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar de los casos Zapatero, Leire y Ábalos, en directo: última hora la sesión sobre corrupción

Pedro Sánchez asegura que no hubo trato de favor en el rescate de Plus Ultra y defiende que “jamás” conoció las actuaciones de Ábalos

La trama Leire utilizó la marca Fútbol Club Barcelona para camuflar mordidas de 150.000 euros de una empresa experta en demoliciones

ECONOMÍA

Le deniegan la incapacidad laboral a un conductor de autobuses pese a los efectos de su medicación: “Tomo diazepam, antidepresivos... en conjunto son una bomba”

Le deniegan la incapacidad laboral a un conductor de autobuses pese a los efectos de su medicación: “Tomo diazepam, antidepresivos... en conjunto son una bomba”

Europa desembolsa 846 millones para reconstruir Valencia tras la DANA: la segunda mayor ayuda del Fondo de Solidaridad en la historia de la UE

Si quieres una casa con piscina, estos son los barrios de España donde más fácil es encontrarla

Pablo Borraz, arquitecto: “Esta es la pregunta que deberías hacerle siempre a tu arquitecto al diseñar una vivienda”

En España faltan viviendas, pero solo el 70% de las construidas se destina a primera residencia: 7,7 millones están vacías o son secundarias

DEPORTES

Mourinho rompe su silencio tras su regreso al Real Madrid: “Mbappé es fenomenal y voy a ayudarle a ser aún mejor”

Mourinho rompe su silencio tras su regreso al Real Madrid: “Mbappé es fenomenal y voy a ayudarle a ser aún mejor”

Vídeo resumen y goles: Colombia supera por la mínima a RD Congo, asegura su clasificación y le servirá el empate contra Portugal para ser primera

Aday Mara y Sergio de Larrea abren una nueva página para España en la NBA: jugarán en los Oklahoma City Thunder y los Dallas Mavericks

Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo

Ghana resiste ante Inglaterra y deja abierto el liderato del Grupo L en el Mundial 2026: el resumen del partido, en vídeo