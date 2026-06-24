Ashurst facturó un 11% más en su último ejercicio, previo a su fusión con Perkins Coie

El bufete de abogados Ashurst ingresó 1.152 millones de libras esterlinas (unos 1.335 millones de euros) en su último ejercicio fiscal, finalizado el pasado 30 de abril, lo que supone un incremento del 11% respecto a lo registrado el año anterior, un resultado obtenido previamente a la fusión con el bufete Perkins Coie, que dará lugar a la firma global Ashurst Perkins Coie.

Se trata de su último años fiscal completo antes de la fusión y ha mostrado un fuerte desempeño de sus ingresos en todas las regiones en las que tiene presencia, con especial mención a Oriente Próximo (+33%), Estados Unidos (+18%), Europa continental (+17%), Asia (+14%) y Reino Unido (+12%), todos con incrementos de dos dígitos.

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La división de Finanzas, Fondos y Reestructuración de la firma facturó un 15% más, mientras que el aumento de la demanda en materia regulatoria permitió que el segmento de Regulación Financiera obtuviera un fuerte crecimiento, con un aumentos de dos dígitos en Francia (+10%) y Reino Unido (+18%).

La firma incrementó su enfoque en la IA y la innovación con el objetivo de crear valor para sus clientes y ha abierto durante este ejercicio su primera oficina en África, en la ciudad de Casablanca, incrementando su actividad en el continente.

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"Cerrar nuestro último ejercicio financiero como Ashurst con una década de crecimiento consecutivo de los ingresos, con un promedio del 9% anual, es un logro significativo y un testimonio tanto de la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros como de la calidad de nuestro personal", ha sostenido el consejero delegado global de Ashurst, Paul Jenkins.

Hace apenas dos meses, los socios de los despachos de abogados Perkins Coie y Ashurst aprobaron por una "abrumadora mayoría" su propuesta de fusión para crear la nueva firma global Ashurst Perkins Coie, con unos ingresos combinados de aproximadamente 2.800 millones de dólares y una plantilla de cerca de 3.000 abogados.

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