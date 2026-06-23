Tres años de sanción a la atleta mexicana Yamile Herrera

Madrid, 23 jun (EFE).- La Unidad de Integridad de Atletismo (AIU) ha sancionado durante tres años a la velocista mexicana Yamile Herrera, tras dar positivo en un control en los Mundiales de relevos celebrados este año en Gaborone (Botsuana), el pasado 2 de mayo.

Según confirmó la AIU, Herrera se sometió a un control de orina, después de participar en el relevo 4x100 mixto, en el que dio positivo por la presencia de la sustancia prohibida oxandrolona y tras comunicarle el resultado, días después, el 10 de junio, la atleta admitió haber cometido una violación de la normativa antidopaje.

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Herrera, de 26 años, aceptó las consecuencias de su incumplimiento y por lo tanto cumplirá una sanción de 3 años, a partir del 3 de junio de 2026. Todos sus resultados logrados desde el 2 de mayo han quedado anulados.

La AIU explicó que el Comité Nacional Antidopaje de México tiene derecho a recurrir esta decisión ante e Tribunal de Arbitraje Deportivo con sede en Lausana (Suiza). EFE

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