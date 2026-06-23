La Copa del Rey Mapfre contará con tres antiguos campeones en la clase ORC 0

Palma, 23 jun (EFE).- La Copa del Rey Mapfre cuenta los días para comenzar su edición número 44, en la que participarán tres antiguos campeones de la competición en la clase Abanca ORC 0 como son el Hispania, el Red Bandit y el Blue Carbon.

El Hispania, el nuevo barco de formación de la Armada Española, se impuso en la pasada edición bajo el nombre de Vesper y llega este año a Mallorca tras completar sus primeros meses de actividad bajo pabellón español.

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El Blue Carbon de Toni Guiu consiguió el título en 2024, con Javier Banderas como armador y bajo los colores del Teatro del Soho-Mahou San Miguel, aunque ahora competirán en ORC B con una nueva unidad del modelo X-Yachts 41R.

Por su parte, el Red Bandit de Carl-Peter Forster dominó con autoridad en 2022 y regresa a la bahía de Palma después de lograr una meritoria octava posición en el Campeonato del Mundo de ORC.

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Para Manu Fraga, director general del Real Club Náutico de Palma, “la Copa del Rey Mapfre vuelve a demostrar su capacidad para atraer a barcos y tripulaciones del máximo nivel".

"Que tres ganadores de anteriores ediciones coincidan en la clase Abanca ORC 0 habla por sí solo del prestigio de la competición y del valor deportivo que tiene ganar en la bahía de Palma”, señala. EFE

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