Un acertante del Eurodreams de Madrid gana 7.2 millones de euros

Madrid, 22 jun (EFE).- En el sorteo de Eurodreams de este lunes hay un acertante de la primera categoría (6 + 1), que ha validado su boleto en Madrid, y ha logrado un premio de 7.200.000 euros.
El boleto acertante ha sido sellado en la administración de Loterías número 279 de Madrid, situada en Antonio Machado, 14, ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
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El acertante recibirá un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años. Combinación ganadora: 4 10 15 14 37 29. Sueño: 3. EFE
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