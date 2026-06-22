Espana agencias

Un acertante del Eurodreams de Madrid gana 7.2 millones de euros

Guardar
Google icon

Madrid, 22 jun (EFE).- En el sorteo de Eurodreams de este lunes hay un acertante de la primera categoría (6 + 1), que ha validado su boleto en Madrid, y ha logrado un premio de 7.200.000 euros.

El boleto acertante ha sido sellado en la administración de Loterías número 279 de Madrid, situada en Antonio Machado, 14, ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

PUBLICIDAD

El acertante recibirá un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años. Combinación ganadora: 4 10 15 14 37 29. Sueño: 3. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aldama anima a colaborar con la justicia tras permitir que no entre en prisión pese a la "gravedad" de su conducta

Aldama anima a colaborar con la justicia tras permitir que no entre en prisión pese a la "gravedad" de su conducta

Dalic, técnico de Coacia: "Panamá será tan buena como nosotros le permitamos"

Infobae

Pascual: "Es una derrota dura"

Infobae

Montero: "Tenemos que seguir humildes porque el Barça es un gran equipo"

Infobae

Scaloni: “Messi está comprometido; lo que genera es impresionante”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En qué consisten los trabajos a la comunidad que evitarán la cárcel a Aldama por el caso mascarillas: “El Tribunal Supremo le ha hecho un traje a medida”

En qué consisten los trabajos a la comunidad que evitarán la cárcel a Aldama por el caso mascarillas: “El Tribunal Supremo le ha hecho un traje a medida”

Por qué el expediente abierto al juez Peinado tiene pocas opciones de acabar en sanción: “Siempre puede decir que fue un defecto de redacción”

Del “no podemos normalizar la corrupción” a una condena de 24 años de cárcel: así defendió Ábalos que una sentencia obligaba a asumir responsabilidades políticas

Claves para entender la caída de Keir Starmer y el ascenso de Andy Burnham: el “rey del Norte” quiere ser líder del laborismo y bajar el precio de la cerveza en los pubs

Óscar Puente carga contra la suspensión de pena de Aldama por colaborar con la Justicia en el ‘caso mascarillas’: “¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien..."

ECONOMÍA

Cómo combatir el calor y ahorrar en la factura de la luz en verano: “El ventilador mueve aire, pero el aire acondicionado baja la temperatura”

Cómo combatir el calor y ahorrar en la factura de la luz en verano: “El ventilador mueve aire, pero el aire acondicionado baja la temperatura”

El subsidio de desempleo para mayores de 52 años se ha triplicado en 20 años y costará casi 18.000 millones a la Seguridad Social hasta 2030

Banco Santander recupera el trono del Ibex 35 ocho años después y desplaza a Inditex como la empresa más valiosa de la bolsa española

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un francés con un sistema mixto y un pilar complementario de puntos

El BCE señala que “hay una relación clara” entre invertir en renovables y el crecimiento económico, y pone de ejemplo a España y Portugal

DEPORTES

Cabo Verde, ‘el rival más débil’ con el que no han podido España ni Uruguay y que aspira ahora a ser el rival de Argentina en el Mundial

Cabo Verde, ‘el rival más débil’ con el que no han podido España ni Uruguay y que aspira ahora a ser el rival de Argentina en el Mundial

Qué partido del Mundial se retransmite hoy lunes 22 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Noruega y el partido ante una Senegal marcada por el caos: de los impagos de primas y una alimentación deficiente a un seleccionador sin contrato

Un tercio son catalanes, hay dos del mismo pueblo y más franceses que de las Castillas o Asturias: el curioso mapa de la Selección española en el Mundial

La dupla Lamine Yamal-Pedro Porro funciona: la relación entre los dos jugadores de la selección española dentro y fuera del campo