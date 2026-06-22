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Montero: "Tenemos que seguir humildes porque el Barça es un gran equipo"

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Barcelona, 22 jun (EFE).- El base dominicano del Valencia Basket Jean Montero, el mejor jugador en la victoria del conjunto 'taronja' con 29 puntos en el tercer partido de la final de la Liga Endesa frente al Barça, ha instado a sus compañeros a "seguir humildes" porque juegan contra "un gran equipo".

Tras esta victoria conseguida en el Palau Blaugrana, el Valencia Basket recupera el factor pista (2-1 en el global de la eliminatoria) y se sitúa a un triunfo del título, que podría conseguir el miércoles si suma otra victoria en el mismo escenario.

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Montero, que ha brillado con sus 37 créditos de valoración, ha asegurado que su equipo "ha aprendido" gracias a "los tropiezos" en la Copa del Rey y la Euroliga para luchar ahora por el título liguero.

"Nos hemos atado al plan de Pedro (Martínez), trabajando, y por eso hemos tirado adelante", ha remarcado el dominicano, quien ha avisado que todavía no han ganado el título.

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"Tenemos que seguir humildes porque el Barça es un gran equipo con jugadores veteranos. El cuarto partido será similar al tercero e intenso", ha opinado.

En este sentido, Montero ha elogiado la buena actitud defensiva que ha mostrado el Valencia en el tercer cuarto, cuando ha logrado fijar una ventaja de 18 puntos.

"Todos los equipos tienen sus momentos. Nosotros tuvimos el nuestro en el tercer cuarto y ellos tuvieron el suyo en el cuarto porque no estuvimos sólidos en defensa", ha reflexionado.

Pese a que el Barça ha conseguido igualar el encuentro a 73 en el último cuarto, el Valencia, según Montero, ha sido "fuerte" para conseguir el triunfo final que le acerca al título de la ACB. EFE

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