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Pascual: "Es una derrota dura"

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Barcelona, 22 jun (EFE).- El entrenador del Barça, Xavi Pascual, reconoció que la derrota (80-88) en el tercer partido de la final de la Liga Endesa en el Palau Blaugrana frente al Valencia Basket fue "dura", después de que su equipo le arrebatara el factor pista al conjunto taronja en el primer encuentro de la serie.

"El equipo ha dado todo lo que tiene dentro. Lo hemos dado todo. Nada que reprochar. Quería agradecer el apoyo del público. Es una derrota dura en casa, después de recuperar el factor pista. Nos tenemos que levantar de cara al miércoles e intentar forzar el quinto partido", afirmó desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

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El técnico de Gavà lamentó la falta de acierto de su equipo en los últimos cuatro minutos, con el partido igualado a 73 después de remontar 18 puntos en contra.

"Hemos fallado un tiro un poco precipitado. Hemos vuelto a atacar mal y esos seis puntos del Valencia a falta de tres minutos y medio nos han hecho mucho daño. Hay la penetración de Moore que Clyburn defiende, y pitan una falta de dos tiros libres. Mete el primero, falla el segundo, el Valencia captura el rebote y a Montero le hacen una falta de tres puntos. Hemos conseguido volver al partido, pero nos ha faltado en ese tramo final acabar de ponernos por delante del marcador", analizó.

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Pascual admitió que sus jugadores van "al límite de sus posibilidades" físicamente, ya que muchos de ellos están jugado con molestias físicas que en otros equipos, dijo, les impedirían estar disponibles.

Pese a esta diferencia "física" con respecto a su rival, Pascual destacó que el equipo azulgrana "ha competido" e instó a sus jugadores a "recuperarse bien físicamente" para afrontar un cuarto partido que será "emocionalmente más complicado" para su equipo porque ya no tiene margen de error.

Al ser preguntado por la actuación arbitral, el técnico del Barça insistió en que su equipo no está teniendo "buena suerte" en esta faceta en los 'play-off'. "Estamos un poco sorprendidos, no estamos teniendo mucha suerte en nada", concluyó. EFE

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