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El deporte y varios ídolos argentinos se rinden ante Lionel Messi

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Buenos Aires, 22 jun (EFE).- El deporte argentino y varios de sus ídolos se deshicieron en elogios este lunes para Lionel Messi, quien con su doblete en el 2-0 de Argentina a Austria se convirtió en el máximo goleador histórico en Copas del Mundo, con 18 anotaciones.

La máxima figura del baloncesto argentino y exjugador de la NBA, Emanuel Ginóbili, presenció el partido en el estadio de Arlington (Texas), desde donde compartió una imagen de Messi sobre el césped y agregó: "Hoy con la familia nos dimos el enorme gusto de ver un partido de Argentina en un Mundial por primera vez y encima, ver al 10 transformarse en el máximo goleador histórico en mundiales. ¡Qué privilegio!".

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Juan Martín del Potro, extenista y uno de los mejores jugadores argentinos de la historia, compartió en Instagram una foto del capitán albiceleste festejando uno de sus dos goles, algo que también hizo Gabriela Sabatini, la tenista más importante del circuito femenino surgida en el país sudamericano.

Ángel di María, atacante del Rosario Central de Argentina y que acompañó a Messi en la coronación en Catar 2022, también mostró su admiración hacia su excompañero: "Qué locura, enano".

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó en redes sociales una foto de Messi y expresó: "Una zurda indomable y el sueño de todo un país intacto. ¡Qué privilegio enorme coincidir en esta vida con vos, Leo!".

El presidente de AFA, Claudio Tapia, afirmó en X: "Con ustedes, el único máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo de la FIFA. Respeten los rangos, el rey ya llegó".

Las cuentas oficiales de la Liga Profesional de Fútbol argentino, junto a clubes como River Plate y Newell's (donde Messi dio sus primeros pasos) también celebraron su desempeño de este lunes y su nuevo récord. EFE

(foto)

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