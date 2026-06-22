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Pedraz accede a eliminar del caso Leire documentos ajenos a la causa como pidió el PSOE

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Madrid, 22 jun (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha accedido a la petición del PSOE de eliminar del caso Leire los documentos ajenos a la causa que fueron intervenidos durante el requerimiento judicial del pasado 27 de mayo en la sede central de este partido en la calle Ferraz.

En una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, Pedraz acuerda abrir una pieza separada secreta de expurgo con todo lo aportado por el PSOE en el requerimiento (documentación y evidencias )en la que únicamente serán parte el interesado y el Ministerio fiscal con el fin de determinar "lo que ha de quedar incorporado en las actuaciones y en su caso lo que haya de ser eliminado".

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Con ese fin, el magistrado ordena incorporar a esa pieza reservada "los documentos escaneados y copias de trabajo de los volcados y clonados presentados por la UCO en esta sede judicial a la Unidad de Tratamiento documental".

Requiere además a dicha unidad que aporte "únicamente" lo que sea de interés para la causa y sobre tal contenido se iniciara el proceso de expurgo.

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Pedraz advierte además al PSOE que al no estar personado en este procedimiento "no cabe aceptar que el mismo, sin representación alguna admitida como tal en las actuaciones, haga sucesión de solicitudes y aportación de documentación a los autos".

"No obstante, tratándose de completar el requerimiento efectuado el 27 de mayo de 2026, se tiene por aportada dicha documentación, dándose traslado a la unidad actuante", aclara.

Recuerda además que en la causa está personada como investigada la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, "sin que conste que hasta la fecha haya dejado de ejercer dicha función", por lo que propone que sea ella "quien aporte, a través de su representación, cualquier documentación del citado partido político que se repute de interés para el esclarecimiento de los hechos investigados si lo estiman oportuno".

El PSOE pidió a Pedraz sacar con urgencia de la causa todos aquellos correos, carpetas y archivos digitales que no guarden relación con la investigación, ya que de no procederse a ello se podía producir "un daño irreparable" al partido, a los derechos de sus militantes "y a los de terceros que se relacionan con él".

"Cualquier filtración de su contenido tendrá claros efectos perjudiciales tanto para mi mandante como para sus militantes", además de perjudicar al funcionamiento y estrategia del partido como organización política -estando, además, otras formaciones políticas personadas como acusación-, indicaba el PSOE en su escrito al juez.

El PSOE explica que en cumplimiento del requerimiento judicial, le fueron entregados a la Guardia Civil efectos informáticos que en su mayoría, por ser genéricos de departamentos concretos como gerencia, garaje, seguridad o control de seguridad, "en la mayoría de su contenido no guardan relación alguna con el objeto de investigación". EFE

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