PP y Vox señalan a Sánchez y PSOE defiende que actuó contra Ábalos desde el primer minuto

Madrid, 22 jun (EFE).- El PP y Vox consideran que la sentencia al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, es extensible al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras que desde el PSOE defienden su "tolerancia cero" contra la corrupción y remarcan que actuaron contra el exdirigente socialista "desde el primer minuto".

El Tribunal Supremo ha condenado a Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión por mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia, a 19 años y 8 meses a su exasesor Koldo García, mientras que al comisionista Víctor de Aldama le condena a 4 años y medio, pero le suspende la pena.

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El Gobierno socialista ha ratificado su apuesta por seguir trabajando contra la corrupción y ha condenado comportamientos como el de Ábalos, que se alejan de los valores que considera que deben regir el servicio público.

Una condena a la que no se ha referido este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura del acto 'España verde y digital', pero sí algunos de sus ministros, como el de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha ironizado con que la sentencia es "tremendamente aleccionadora" por el "perdón" a Aldama.

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"¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y 'colaboráis', el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada, ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora", ha escrito en su cuenta de la red X.

También la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha cuestionado la suspensión de la pena al comisionista, "porque así lo pidió el PP", y ha remarcado nuevamente el mensaje de su partido de "tolerancia cero contra la corrupción" y la "máxima contundencia ante cualquier comportamiento irregular".

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Asimismo, a través de un comunicado, los socialistas defienden haber actuado "desde el primer minuto" contra el que fue también su secretario de Organización y señalan al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "guardar silencio" ante el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El argumentario de la oposición, tras conocerse la sentencia, ha sido el de reclamar elecciones o que Sánchez dimita, en el caso del PP, mientras que Vox ha vuelto a pedir a los populares que impulsen una moción de censura.

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que esta sentencia también condena a Sánchez y le ha pedido que asuma sus "responsabilidades políticas" y dimita.

Por su parte, Vox ha insistido en su llamamiento al PP para una moción de censura, mientras que su líder, Santiago Abascal, ha opinado que la condena a Ábalos servirá para que Sánchez sepa "cuál es el futuro que le espera cuando abandone el poder".

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En cuanto a los socios del Gobierno, Sumar ha celebrado la contundencia de la sentencia, pero ha pedido la misma contra quienes "se van de rositas" y ha considerado que el PSOE todavía tiene que dar "muchas explicaciones".

En Podemos, la condena al exministro ha caído como una "decepción enorme" y ven a Sánchez con su futuro "atado" a los casos de corrupción.

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ERC ha reclamado al PSOE que haga "limpieza" y no se "limite a culpar al árbitro", que "no es neutral" y que "muchas veces está comprado". EFE