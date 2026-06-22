Osasuna arrancará la pretemporada el 10 de julio con Ramis al frente

Pamplona, 22 jun (EFE).- El Club Atlético Osasuna comenzará la pretemporada 2026/27 el próximo 10 de julio con una sesión matinal que supondrá el estreno de Luis Miguel Ramis al frente del primer equipo.

Antes de saltar al césped, la plantilla rojilla pasará los habituales reconocimientos médicos en la Clínica Universidad de Navarra, previstos para los días 3, 8 y 9 de julio y organizados por grupos.

PUBLICIDAD

El inicio de la preparación marcará el arranque de una campaña en la que Osasuna afrontará su octava temporada consecutiva en LaLiga EA Sports y en la que ya conoce a todos sus rivales en la máxima categoría.

Como es habitual, durante los Sanfermines se dará el pistoletazo de salida al nuevo proyecto, el tercero en las tres últimas campañas tras el paso de Vicente Moreno y Alessio Lisci.

PUBLICIDAD

En la primera sesión de trabajo también estarán presentes cinco futbolistas de Osasuna Promesas que realizarán la pretemporada bajo las órdenes de Ramis. Los canteranos citados son Rafa Fernández, Álex Jiménez, Mauro Echegoyen, Anai Morales y Asier Bonel.

Además, el club ya tiene definidos los compromisos de su concentración en Inglaterra, que se desarrollará entre el 27 de julio y el 1 de agosto.

PUBLICIDAD

Durante esa estancia, los navarros se enfrentarán al Ipswich Town el 29 de julio a las 20:45 horas en Colchester y al Norwich City el 1 de agosto a las 16:00 horas en el estadio Carrow Road. La ciudad deportiva del conjunto inglés será la base de operaciones del equipo durante ese periodo.

Antes de viajar al Reino Unido, Osasuna disputará un encuentro amistoso en Navarra. Posteriormente, ya en la primera semana de agosto, afrontará otros dos compromisos de preparación con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al inicio liguero, previsto para el fin de semana del 15 y 16 de agosto.

PUBLICIDAD

El calendario oficial de la competición se conocerá el próximo 30 de junio, cuando LaLiga y la RFEF hagan públicas las fechas del campeonato. EFE

le/mg/jpd