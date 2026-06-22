España, atrapada bajo una ola de calor con máximas de hasta 42 grados y noches tórridas

Madrid, 22 jun (EFE).- La ola de calor continuará este lunes y martes dejando temperaturas "extremadamente altas" para la época del año, con termómetros que superarán los 40 a 42 grados en el Cantábrico oriental y en los valles de los grandes ríos -Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir-, en una situación marcada por el calor persistente en casi toda España.

Las temperaturas se situarán, en general, "entre 5 y 10 grados por encima de lo normal y más de 10 grados en la mitad norte," ha avanzado Rubén Del Campo, portavoz de Aemet, quien también explica que las noches volverán a ser muy cálidas, e incluso tórridas, sin bajar de los 25 grados en el Mediterráneo y en ciudades densamente pobladas del centro y sur peninsular, como Madrid o Sevilla.

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El miércoles se iniciará una bajada de las temperaturas por el oeste peninsular, que el jueves se extenderá también al Cantábrico y a la zona centro, donde el ambiente será ya más suave y menos caluroso; Sin embargo, ha continuado Del Campo, "el calor intenso" continuará en la mitad oriental peninsular y en Baleares.

De esta manera, aunque a partir del jueves podrían dejar de cumplirse los "estrictos criterios" para hablar de ola de calor, las altas temperaturas continuarán durante casi toda la semana en la mayor parte del país con escasas precipitaciones hasta el jueves, aunque a partir de ese día podrán formarse tormentas aisladas con mayor frecuencia.

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Este lunes seguirá el tiempo estable, aunque con alguna tormenta localmente fuerte en puntos del centro y del norte peninsular; Pero sin duda "el protagonista" será el calor, con 40 a 42 grados en el Cantábrico oriental, nordeste centro y sur peninsular.

El martes la situación será muy similar incluso con subidas notables de las temperaturas en la franja occidental del Cantábrico.

Además, la madrugada también será muy cálida, no se bajará de 25 grados en puntos del nordeste, costa mediterránea, centro y del sur peninsular y con más de 40 a 42 grados en las mismas zonas que el lunes, es decir, Cantábrico oriental, nordeste peninsular y grandes valles del centro y del sur del territorio.

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Este día, el martes, podrán formarse de nuevo tormentas, aunque de forma más puntual que el día anterior.

El miércoles es probable que entre aire del Atlántico "más fresco" propiciando un descenso térmico en el extremo occidental de la península y en buena parte de Andalucía, mientras que en el resto no habrá grandes cambios: De nuevo, madrugada muy cálida y máximas superiores a los 40 grados en los valles de los grandes ríos de la península.

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El jueves el descenso térmico será "notable" en el Cantábrico, también en la mitad oeste peninsular y en el centro con lluvias en Galicia y en zonas de montaña, acompañado de valores más suaves; Por ejemplo, este día es probable que Badajoz y Sevilla alcancen, como mucho, 30 a 32 grados.

Sin embargo, en el este peninsular todavía persistirá el calor y capitales de provincia como Pamplona, Lleida, Logroño y Zaragoza podrán alcanzar temperaturas máximas entre los 38 a 40 grados.

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Para los siguientes días, aún con "incertidumbre" -ha aclarado el portavoz de Aemet-, podrían volver a subir las temperaturas y aunque todavía es pronto para poder precisar la magnitud de ese ascenso, sí que parece probable que durante el fin de semana seguirá haciendo bastante calor en buena parte de la península y Baleares, pero sin cumplir los criterios de ola de calor.

Habrá que seguir, de todas formas, la evolución de estos pronósticos para ver hasta dónde llega la subida de las temperaturas, ha finalizado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. EFE

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