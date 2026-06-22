Eloy Room y el secreto de los porteros veteranos en el Mundial: "Somos como el buen vino"

Hugo Barcia

Miami (EE.UU.), 22 jun (EFE).- El portero de Curazao Eloy Room realizó contra Ecuador la mejor actuación de un guardameta en la historia del Mundial, con 15 paradas, y destacó este lunes que el secreto estuvo en la experiencia que le otorgan sus 37 años, asegurando que, al igual que el buen vino, los arqueros mejoran con la edad.

PUBLICIDAD

"Es difícil mantenerse listo y en forma a medida que envejeces. Tenemos que entrenar duro, pero la experiencia es realmente útil; lo ves con el resto de guardametas en este torneo. Creo que los porteros somos como el buen vino, como dicen", bromeó ante los medios desde el entrenamiento de la selección caribeña en Boca Ratón (Florida).

Room halagó así las grandes actuaciones de otros porteros durante el Mundial, como el caboverdiano Vozinha, que fue nombrado el mejor jugador del partido a sus 40 años en el debut contra España.

PUBLICIDAD

Al igual que Vozinha, sobre el que Room dijo que tienen "algunas similitudes", el curazoleño fue la figura del empate sin goles entre Curazao y Ecuador el pasado sábado, cuando realizó el mayor número de paradas en un partido del Mundial sin prórrogas

Además de otorgar a su selección el primer punto en su historia en la competición, esta exhibición también le valió las felicitaciones de los hinchas de Ecuador.

PUBLICIDAD

"Los aficionados de Ecuador se acercaron a mí después del partido para pedirme fotos y cosas así. Aunque probablemente muchos estaban muy enfadados conmigo porque paré los balones, mantuvieron una actitud muy deportiva; querían tomarse fotos y felicitarme", expresó.

Su popularidad también se ha disparado desde que terminó el encuentro, ganando medio millón de seguidores en Instagram.

Room actualmente milita en el Miami FC de la USL Championship -la segunda categoría estadounidense-, pero antes jugó en el PSV Eindhoven y se coronó campeón de la MLS como titular en el Columbus Crew.

PUBLICIDAD

"Ya he jugado en muchos clubes: equipos grandes y otros más pequeños. Así que, para mí, es algo normal. Por supuesto, intento hacer siempre lo mismo. Me gustan los elogios de la gente, pero al fin y al cabo es mi trabajo", sostuvo.

Preguntado sobre su futuro, indicó que "probablemente" le hayan llegado nuevas ofertas tras el partido contra Ecuador, pero admitió que había pedido a su agente que no se las trasladara hasta el final del Mundial.

PUBLICIDAD

El milagro frente a la selección sudamericana fue un bálsamo después de la paliza que Alemania endosó a Curazao en su debut mundialista, con un contundente 7 a 1.

El gol curazoleño pareció ser el único motivo de alegría en la selección caribeña, pero Room agregó que se fueron con una sensación positiva que les sirvió de motivación contra Ecuador.

PUBLICIDAD

Ese empate, además, mantiene a Curazao con posibilidades matemáticas de pasar a la siguiente fase en su primera participación en un Mundial. Para ello deberá ganar a Costa de Marfil el próximo jueves en Filadelfia.

"Clasificarnos era nuestro objetivo desde el principio, por supuesto. Lo vamos a ver partido a partido, pero esto nos da confianza", resaltó Room, quien además tuvo palabras de elogio para la expansión del torneo a 48 selecciones.

PUBLICIDAD

"Es muy bueno para el mundo ver (estas sorpresas), porque también había personas escépticas con que haya más equipos, pero nosotros, como un país pequeño, hemos podido mostrar de lo que somos capaces de hacer al mundo", sentenció. EFE

(foto) (video)