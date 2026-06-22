El PSOE dice que la sentencia a Ábalos debe cumplirse pero rechaza lecciones del "hipócrita" Feijóo

El PSOE acata la sentencia del Tribunal Supremo al exministro y ex secretario de Organización socialista José Luis Ábalos pero a la vez carga contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al que tilda de "hipócrita" por no denunciar la corrupción en sus propias filas.

"La Justicia ha hablado y sus resoluciones deben respetarse y cumplirse", señalan desde Ferraz tras la condena de 24 años de cárcel a Ábalos, 19 años a su exasesor Koldo García y 4 años al empresario Víctor de Aldama por la compra irregular de mascarillas durante la pandemia.

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Así, defiende que la posición del PSOE siempre ha sido clara desde el primer momento "tolerancia cero con la corrupción" colaboración total con la Justicia y máxima contundencia ante cualquier comportamiento irregular", señala en un comunicado en el que asegura que "el PSOE actuó desde el primer minuto".

No obstante, los socialistas replican a las críticas lanzadas por Feijóo, que este mismo lunes ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE Pedro Sánchez, al considerar que la condena a su exministro lo es también a su Ejecutivo.

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Desde Ferraz responden acusando a Feijóo de mirar para otro lado con la corrupción en sus filas y lanzar "moralina barata". "El hipócrita de Feijóo ha venido a dar lecciones hoy no sabemos muy bien desde qué atalaya moral", señalan.

En concreto le reprochan que no exija explicaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la investigación a su pareja, Alberto González Amador. Según los socialistas este "pasó de ser un trabajador normal a protagonizar operaciones millonarias, adquirir inmuebles de lujo en los que vive la presidenta y multiplicar su facturación gracias a negocios vinculados al principal adjudicatario sanitario de la Comunidad de Madrid".

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