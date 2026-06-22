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El PP andaluz exige explicaciones a Montero sobre su papel en el rescate de Plus Ultra

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Sevilla, 22 jun (EFE).- El secretario de Organización del PP andaluz, Antonio Repullo, ha exigido explicaciones a la secretaria general del PSOE andaluz y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, sobre su posible papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Repullo, en una rueda de prensa en la sede del PP andaluz en Sevilla, ha señalado que Montero está "escondida" desde que sacó "el peor resultado" del PSOE en unas elecciones andaluzas, a las que se presentó, ha abundado, "obligada por Pedro Sánchez".

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El líder del PP ha adelantado que el presidente del Gobierno, que comparece este miércoles en el Congreso a petición propia, saldrá "a atacar" porque está "desbordado por las investigaciones judiciales en su entorno personal y familiar".

Repullo se ha preguntado dónde esta Montero, quien debe aclarar, ha pedido, qué sabe del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, del rescate de Plus Ultra, de la "fontanera Leire Díez" o de Gaspar Zarrías, "su viejo amigo" en la "trama de las cloacas del PSOE de Andalucía".

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El popular ha apuntado también el hecho de que Montero vaya a ser senadora y diputada, de modo que mantiene "un pie aquí y otro allí", para "estar doblemente aforada".

"Estamos viendo el derrumbe del sanchismo", ha valorado Repullo, con "Begoña Gómez a la espera de un juicio, Zapatero y sus hijas procesadas, la directora de la Guardia Civil y el ministro Grande-Marlaska que no se ponen de acuerdo y mienten sobre su relación con la fontanera del PSOE".

Frente a eso, Repullo ha destacado el "modelo de Juan Moreno que representa al Partido Popular en Andalucía" marcado por la moderación "que ha conducido a Andalucía a los mejores datos de empleo, de exportaciones, de autónomos y de empresas". EFE

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