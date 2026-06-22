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El director de Emergencias durante la dana defiende que "no tenía competencias" aquel día

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Madrid, 22 jun (EFE).- El director general de Emergencias de la Generalitat Valenciana durante la dana, Alberto Javier Martín Moratilla, ha defendido este jueves que durante el día de la riada en la que fallecieron 230 personas "no tenía competencias sobre la acción de la emergencia".

Martín Moratilla, ya ex director general de Emergencias y Extinción de Incendios, Conselleria de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, ha comparecido ante la comisión del Congreso que investiga la catástrofe que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024.

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Según el compareciente, su cargo "tenía unas funciones delegadas", pero "en ese momento no las tenía sobre la acción de la emergencia".

"Las tenían otros señores y eran los que estaban al frente", pues él se encontraba a cargo de la gestión de una negociación con la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), ha señalado.

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Su papel en el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) de la Comunidad Valenciana, ha descrito, fue el de "estar ahí": "Estuve haciendo lo que pude. No tenía competencias. Intenté apoyar, no hacer retroceder. Me hubiera encantado ponerme el uniforme de bombero".

El compareciente ha pedido disculpas por lo sucedido y ha asegurado que nadie estuvo a la altura, pero que hizo todo lo que pudo "con los medios que tenía" y que no era su "misión" dirigir la emergencia.

"Mi cargo de director general de Emergencias no significa que yo sea responsable de tomar decisiones", ha explicado, cediendo mayor responsabilidad a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias (AVSRE).

Martín Moratilla ha destacado que él no pertenecía a dicha agencia valenciana, que no tenía acceso a datos, a operativos o a nada que no le delegaran.

Con los datos que manejaba, ha comentado, no consideró necesario que se emitiera antes un Es-Alert -sistema oficial de alertas de emergencia de Protección Civil en España y que el día de la dana se envió a las 20:11 horas- porque no se dio cuenta de la magnitud de lo ocurrido hasta "bien entrada la noche".

Pese a ello, Martín Moratilla recomendó pedir apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) alrededor de las tres de la tarde.

Situación que ha justificado diciendo que "es mejor pasarse de más que de menos", que no era porque fuera consciente de una situación "excepcional": "Activamos la UME y situación operativa dos y, si disminuye, pues se desconvoca".

Activar la UME, ha puntualizado, no es nada más que prever unos refuerzos superiores a los habituales: "Se prevé en ese momento una situación de riesgo, pero ni mucho menos a lo que llegó".

Para Martín Moratilla, el Cecopi no "fue un caos", pero "nadie estuvo a la altura" durante la gestión porque "fallaron muchas cosas".

El compareciente ha insistido en que no ha tenido acceso o ha filtrado una llamada manipulada de la Agencia Estatal de Meteorogía (Aemet) con el Cecopi de la Comunidad Valenciana con el fin de intentar dejar en peor lugar al organismo meteorológico.

En el audio manipulado se escuchaba a una técnico de Aemet decir que no iban a "marear con más avisos", que se había confirmado lo de la mañana y que las precipitaciones máximas "irían hacia el norte y hacia el interior", mientras que en completo y original advierte de una tarde más complicada en el interior norte de Valencia.

"Jamás en mi vida he tenido ni acceso a esa grabación. No se la pasé a presidencia ni manipulada ni nada", ha garantizado.

Además, ha sostenido que su nuevo puesto como oficial del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante no es una recompensa del Partido Popular.

"Me da pena que en 40 años de trabajo todo mi currículum se ponga en cuestión por un asunto político. Tenía claro desde los 19 que quería esta plaza. Me da rabia que se hable de recompensa", ha comentado. EFE

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