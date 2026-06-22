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Del drama de Trungelliti a la victoria de Juan Manuel Cerúndulo

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Redacción Deportes, 22 jun (EFE).- El tenista argentino Marco Trungelliti cayó eliminado en la primera ronda del torneo de Eastbourne (Inglaterra) tras perder frente al británico Jack Pinnington por 5-7, 6-3 y 7-5, mientras que su compatriota Juan Manuel Cerúndulo ganó al belga Collingnon por 6-4, 4-6 y 7-6(5).

El tenista argentino Marco Trungelliti reemplazó en el último momento a su compatriota Camilo Ugo Carabelli en el ATP de Eastbourne, que tuvo que retirarse del torneo de hierba por una lesión, pero este no pudo estrenarse con victoria en su debut.

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En el inicio del encuentro, Pinnington Jones luchó por llevarse el primer juego, tras romper el saque de su rival en hasta dos ocasiones claves del partido y se impuso 5 a 3 en el marcador. Trungelliti fue paciente y consiguió eliminar las diferencias ganando los dos primeros juegos y se llevó el primer juego por 7 a 5.

El número 153 del mundo, no dio el partido por perdido y comenzó dominando la segunda manga en los tres primeros puntos de juego, mientras que el argentino gozó de las oportunidades para remontar el 5-3 en el marcador, pero una pérdida de saque en el cuarto juego le condenó y el británico se llevó su primer juego por 6 a 3.

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Pinnington Jones consiguió su oportunidad de empate en el tercer juego por 3-3, pero Trungelliti reaccionó para recuperar la diferencia en el cuarto juego.

Tras varios despistes, pérdidas de servicio y roturas de saque, el argentino vio mermadas sus opciones mientras veía el auge del británico. Así lo confirmó Pinnington Jones que cerró la tercera manga con victoria por 7-5 y eliminó al número 94 del ránking ATP en casi tres horas de partido.

Del drama de Trungelliti a la victoria de su compatriota Juan Manuel Cerúndolo, octavo cabeza de serie por 6-4, 4-6 y 7-6(5) contra el belga Raphael Collignon, en dos horas y media de partido que le clasificó para la segunda ronda del torneo de Eastbourne.

Fue un partido muy ajustado. El primer set cayó del lado de Cerúndolo por 6-4, que comenzó dominando e imponiendo su juego en la pista de hierba, a pesar de que Collignon no le quiso perder la pista en el marcador.

Así fue en la segunda manga, cuando el belga logró llevarse el quinto juego tras el empate 4-4 y sentenciar en treinta y cinco minutos el segundo set, de nuevo por un 6-4.

El juego más largo fue el tercero, donde al argentino le costó llevarse la victoria tras más de una hora, cuando forzó el 'tie-break' en el 6-6, que finalmente se llevó por 7 a 5, tras varias pérdidas de servicio del belga.

Cerúndulo ya espera conocer a su rival en los octavos de final del torneo británico de hierba, que saldrá del partido entre su compatriota Román Andrés Burruchaga (66) y el británico Arthur Fery (118). EFE

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