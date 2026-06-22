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Christiansen: “Podemos ganar a Croacia, pero necesitamos tener un buen día”

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Toronto (Canadá), 22 jun (EFE).- El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, aseguró este lunes que su equipo está “convencido” de que puede derrotar a Croacia, aunque advirtió de que para lograrlo necesitará orden, concentración, contundencia y evitar los errores que le costaron la derrota ante Ghana en el estreno del Mundial.

“Sí que lo hemos hablado. Lo he comentado con el cuerpo técnico, con los jugadores, y estamos convencidos de que podemos ganar. Pero para eso necesitamos todas las cosas que he dicho y tener un buen día”, afirmó Christiansen en la rueda de prensa previa al partido de este martes en el Toronto Stadium.

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Panamá llega al encuentro sin puntos tras perder por 1-0 ante Ghana en un partido que dejó frustración en el vestuario por la forma en que se escapó el resultado. Christiansen insistió en que el grupo ya pasó página, pero no olvida las lecciones del debut.

“Veo al grupo muy animado, con ganas de sacarse esa pequeña espina que se nos clavó contra Ghana, donde merecíamos mucho más”, dijo el técnico, que pidió “no cometer los errores que se castigan” y mejorar especialmente en las transiciones defensivas.

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El seleccionador confirmó la baja de Adalberto 'Coco' Carrasquilla, una ausencia sensible para el centro del campo panameño. Explicó que el jugador había mostrado una evolución positiva, pero que volvió a sentir molestias durante un entrenamiento y no estará disponible ante Croacia.

“Es una pena no tener a Coco con nosotros para este partido importante contra Croacia, pero hemos mostrado que el grupo está listo para competir y cada uno puede entrar en el partido y aportar lo que se necesita en un Mundial como este”, señaló.

Christiansen espera una Croacia ambiciosa, obligada también a reaccionar tras perder contra Inglaterra. Describió al rival como una de las principales selecciones europeas, con calidad en las bandas, poderío físico en ataque y centrocampistas capaces de filtrar pases entre líneas.

“Tienen un potencial físico importante arriba, con Budimir, con Musa. Jugadores altos, experimentados, que van muy bien por alto y se asocian bien. Y, sobre todo, tienen gol”, analizó.

El técnico no descartó que Panamá tenga que defender en un bloque más compacto y más abajo, pero insistió en que no renunciará a su identidad. “Cuando tengo el balón, también quiero proponer. Quiero ser Panamá, como hemos sido en los últimos años”, afirmó.

Para Christiansen, la clave estará en sostener el plan durante “90 o 95 minutos”, aprovechar las ocasiones y transformar la ansiedad ofensiva en confianza. “El día de mañana va a ser su día y la van a enchufar”, dijo sobre sus atacantes. EFE

(foto)

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