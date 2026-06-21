Juanfran Funes, el profesor en excedencia que ascendió al Málaga

Alberto Fuentes

Málaga, 21 jun (EFE).- Juan Francisco Funes Arjona (Loja -Granada-, 1983), que había solicitado reingresar a su plaza de profesor de educación física días antes de ser nombrado entrenador del Málaga, protagoniza una de las últimas grandes historias del fútbol al lograr un histórico ascenso a LaLiga EA Sports.

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“Este año hago 25 años entrenando. El martes eché mi destino para incorporarme el año siguiente, soy funcionario del Estado, soy maestro”, decía en una de sus primeras ruedas de prensa. Meses después, Juanfran Funes ha devuelto al Málaga a Primera.

Poquísima gente encajó bien la decisión del Málaga de que fuera Funes, en ese momento técnico del filial, el Atlético Malagueño -que marchaba último en su grupo de Segunda RFEF-, el elegido para sustituir a Sergio Pellicer tras la jornada decimocuarta con el primer equipo al borde del descenso.

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Desde entonces, el Málaga vivió una transformación en su juego, basado en la valentía de ir al ataque y hacerlo desde la posesión, que le ha valido para ser el mejor equipo de la Segunda División desde su llegada.

Con 58 puntos en 28 partidos de temporada regular, con apenas cuatro derrotas desde su llegada, ninguna en la fase de ascenso, el estilo de Funes ha enamorado por su efectividad y, sobre todo, por su forma.

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Pero también por el fondo: se trata de un joven apasionado del fútbol que tuvo la paciencia necesaria, después de llegar al club en la campaña 2020-2021 para encargarse del filial y formar a muchos de los catorce canteranos que han acabado siendo base del proyecto de ascenso.

Amante de los videojuegos simuladores de táctica ‘PC Fútbol’ y ‘Football Manager’ en su juventud, un admirador del ajedrez y una vocación por la docencia que ha trasladado a su gestión de grupo, peculiar y por momentos divertida, pero siempre efectiva. Ese ambiente familiar ha sido clave para el éxito.

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Se hizo viral cuando reconoció que “a sus niños” les pone fragmentos de películas como Kung Fu Panda o El bueno, el feo y el malo para dejarles mensajes y reflexiones más allá de lo deportivo.

Un currante forjado en el barro, empezó en el club de su ciudad natal, el Loja, hasta que comenzó su recorrido en la provincia malagueña en clubes como El Palo o Vélez CF, en categorías de brega: la extinta Tercera División, Tercera RFEF o Segunda RFEF.

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De perfil bajo, siempre humilde y propenso a alejarse del foco para ponerlo en sus jugadores y la afición, Funes ha liderado la hazaña de relanzar a la élite a un equipo de jóvenes a los que entrenará en Primera División la próxima temporada.

El profesor lojeño firmó la renovación hasta 2028, al igual que el director deportivo que tomó la decisión de subirle desde el filial, el burgalés Loren Juarros. Será, si no lo es ya, uno de los entrenadores más interesantes de todo el fútbol español. EFE

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(foto)