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El Senado acoge esta semana un homenaje a las víctimas del terrorismo, con testimonios de Felipe González y Aznar

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El Senado acogerá este martes una jornada en recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo, en la que participarán diferentes personas que han tenido un papel activo en la lucha contra la banda terrorista ETA y contará también con los testimonios de los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar.

Además del acto de homenaje, el Senado también albergará una exposición con imágenes cedidas por las víctimas del terrorismo y con diferentes portadas de varios periódicos, según han informado a Europa Press fuentes de la Cámara Alta.

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El presidente del Senado, Pedro Rollán, será el encargado de inaugurar esta jornada y posteriormente intervendrán el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y el comisario principal de la Policía Nacional José María Borja.

También hablarán el catedrático de Historia José Manuel Azcona; la doctora en Derecho Carmen Ladrón de Guevara; el exdiputado socialista Nicolás Redondo; el fiscal de la Audiencia Nacional José Perals; la presidenta de la AVT Lucía Ruiz y el periodista Rafael Latorre.

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La última parte del acto contará con los testimonios de Felipe González, que intervendrá mediante un vídeo, y de José María Aznar, mientras que Pedro Rollán volverá a intervenir para clausurar esta jornada en homenaje a las víctimas del terrorismo.

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