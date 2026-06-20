El presidente de Estudiantes dice que deja al club en las "mejores manos posibles"

Madrid, 20 jun (EFE).- El todavía presidente del Estudiantes, Ignacio Triana, aseguró a EFE que la venta al empresario Diego Megía de la mayoría de las acciones supone dejar al histórico equipo madrileño en las “mejores manos posibles” puesto que supondrá un "importante impulso" económico para el conjunto colegial.

Este viernes se firmó la compra por parte del experto en banca de inversión y cofundador de la onegé CRIS contra el Cáncer de las acciones del propio Triana y de Vicente Olivenza, que controlan del orden del 50 % de los títulos de la sociedad deportiva, en un acuerdo que conlleva además una ampliación de capital de 15 millones de euros para potenciar un club que lleva cinco temporadas intentando regresar a la ACB.

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"Megía lidera un proyecto ambicioso, y se quiere subir a ACB lo más rápido posible", dijo en entrevista telefónica Triana, que explicó que durante las negociaciones se ha mantenido un “sistema coordinación” con los nuevos propietarios para avanzar en la planificación del equipo de cara a la próxima temporada y que en los próximos días se conocerán las primeras “novedades”.

Triana explicó que la operación no dependía del ascenso a la ACB, que se frustró nuevamente el pasado 7 de junio al perder en la fase final contra el Leyma Coruña, y que las negociaciones avanzaban hasta que el pasado jueves se "precipitaron los acontecimientos" al llegar una nueva propuesta de compra por un total de 28,8 millones de euros por parte del empresario Jaime Siles, director ejecutivo del fondo de inversión australiano IFM Investors, y su socio Dimas de Andrés Puyol.

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A pesar de los números, Triana y Olivenza se decantaron por la opción inicial, en su opinión "más solvente", porque la propuesta de Megía -de 9 euros por acción, para un total de 6,6 millones de euros en caso de adquirir la totalidad de los títulos de la SAD, más la ampliación de capital de 15 millones- suponía que el 100 % del nuevo capital era "dinero contante y sonante", mientras que la de Siles y De Andrés Puyol "solo la minoría del dinero era en capital y el resto era en una promesa de patrocinios", explicó.

Triana indicó que, aunque existe la oferta de compra de todos los títulos de la SAD, los nuevos dueños estarían ”encantados” con que se mantuviera una generosa base social de seguidores después de la ampliación de capital y que, aunque Megía se dedica profesionalmente a gestionar un fondo de inversión, compra Estudiantes “a título personal” y lo hace para “ayudar a una institución” que conoce bien y de la que es “aficionado desde siempre”.

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Porque, a pesar del impulso que va a suponer esta entrada de capital, Triana destacó que se alcanzó el acuerdo de venta bajo la premisa de que el nuevo propietario debía respetar las señas de identidad del Estudiantes y que no hubieran admitido una oferta que fuera en contra de esos valores, ”por muchos millones de euros que hubiesen puesto encima de la mesa”·

El todavía presidente reconoció que deja el Estudiantes con el “sabor agridulce” de no haber podido devolver al equipo a la ACB después de cinco temporadas en LEB Oro, aunque con la satisfacción de que los “enormes sacrificios” económicos de los últimos años hayan permitido casi liquidar el compromiso pendiente con la Agencia Tributaria, tras abonar en abril pasado un nuevo pago a la Hacienda pública, a la que ya solo se le adeuda un “millón y pico” de euros.

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Eso ha permitido, indicó, ser “atractivos” para que personas como Megía hayan querido comprar la SAD, operación que todavía tiene que ser autorizada en las próximas semanas por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y los accionistas de Estudiantes en una asamblea general extraordinaria. EFE