Detenidos un médico y una farmacéutica en Badajoz por defraudar más de 600.000 euros

Almendralejo (Badajoz), 19 jun (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un médico y una farmacéutica en un pueblo de la comarca Zafra-Río Bodión (Badajoz) por defraudar más de 600.000 euros en una trama dedicada a la prescripción y facturación irregular de medicamentos con cargo al Servicio Extremeño de Salud (SES).

Hasta el momento hay más de 600 personas afectadas, pacientes a los que supuestamente alteraron datos sensibles de sus historiales clínicos para conseguir el fin delictivo.

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Se trata de una de las investigaciones sobre fraude farmacéutico de mayor alcance en Extremadura, desarrollada bajo el nombre de operación ‘Nihilum’, llevada a cabo conjuntamente con la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Badajoz, según señala en nota de prensa la Guardia Civil.

La investigación se inició cuando la Inspección de Farmacia de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia detectó anomalías en la prescripción y facturación de medicamentos que estarían financiados con fondos públicos.

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Las pesquisas realizadas permitieron constatar la presunta actuación concertada entre un médico de familia y la titular de una farmacia dentro del partido judicial de Zafra, quienes durante años habrían utilizado recetas emitidas a nombre de pacientes beneficiarios del sistema sanitario público, para obtener medicamentos con cargo al SES.

El instituto armado ha informado de que se ha tratado de una investigación "compleja" que ha requerido el análisis de miles de dispensaciones farmacéuticas, así como historiales de centenares de pacientes y una "ingente" cantidad de documentación sanitaria, farmacéutica, económica e informática.

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Coordinados con el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción zafrense, se llevó a cabo el registro del establecimiento comercial, donde se intervino abundante documentación y soportes informáticos cuyo análisis continúa bajo dirección judicial, procediendo a la detención de ambas personas implicadas en la acción delictiva.

La estimación económica provisional sitúa el posible perjuicio ocasionado al sistema público sanitario en una cantidad superior a los 600.000 euros, sin perjuicio de futuras actualizaciones derivadas del avance de la investigación.

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La investigación continúa abierta con el objetivo de determinar el destino final de los medicamentos objeto de la causa y la posible participación de otras personas relacionadas con la trama investigada. EFE

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