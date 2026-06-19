Refugiado y arquitecto contra el estigma: Piensan que solo puedes trabajar en servicios

Madrid, 19 jun (EFE).- El refugiado sirio Muhannad Almahaini llegó a España hace ocho años para estudiar arquitectura, un campo en el que trabaja actualmente para lección de todos aquellos que durante la carrera le atacaron en base a sus prejuicios: "Duele muchísimo y te hace retrasar en tu trayectoria", denuncia.

"Cuando se enteran de que eres sirio y que eres refugiado piensan automáticamente que tú no puedes ser arquitecto porque para ellos lo máximo que puedes hacer es trabajar en servicios", señalaba este joven en una conversación con periodistas antes de uno de los eventos celebrados esta semana con motivo del Día del Refugiado, que se conmemora mañana.

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Personas -también profesores, precisa- que no podían pensar que una persona como él pudiera desempeñar un trabajo que requiriese estudios superiores o fuera más técnico, como efectivamente ocurrió: Tras la carrera, Almahaini hizo las prácticas y ahora está trabajando en una consultoría de estructuras.

Unos prejuicios que este joven no sabe si achacar a la "propaganda" antiinmigración que se ha puesto "de moda" en los últimos años o la trayectoria de la propia persona pero que llama a no replicar sobre quienes, como él, han tenido que abandonar su país huyendo de la violencia, persecuciones o la guerra.

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"Por favor, que hagan la vida más fácil a esa gente, que no se lo dificulten más y que crean en ellos porque son personas que tienen un potencial que la otra persona no lo puede ni imaginar porque ha pasado mucho para llegar aquí", revindica, visiblemente emocionado.

Este joven llegó a España hace ocho años desde Líbano, donde ya había vivido como desplazado otros dos tras tener que "escapar" de su país después de ver cómo encarcelaban a sus mejores amigos por motivos políticos en 2016, "el punto más fuerte de la guerra".

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Lo hizo gracias a un programa del ACNUR y la Generalitat de Cataluña que le permitió estudiar la carrera de arquitectura, donde encontró nuevos amigos que le ayudaron a paliar, en parte, el dolor de estar lejos de su familia, que está repartida por Siria, Turquía y Alemania.

Lleva seis años sin verles, una experiencia "un poquito fuerte" para cualquier persona, "tenga la edad que tenga": "La familia es el pilar, es tu apoyo siempre y es duro", señala.

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Un dolor al que ha tenido que adaptarse con algunas "técnicas" como encontrar a otras personas que están en su misma situación y que le pueden ayudar a llenar, de algún modo, ese vacío.

Aunque ese oasis de paz construido en el país de acogida a veces se enturbie por la "propaganda" y los discursos de odio contra la población migrante y refugiada que, indica, parecen haberse puesto "de moda" en los últimos años.

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Un relato que cala incluso en personas con las que antes tenía amistad y que ahora siente que han cambiado la forma en cómo le tratan: "¡Y es como: Si soy la misma persona, no ha cambiado nada!", lamenta el joven.

Pero Almahaini solo hace hueco en su corazón para quienes le muestran "todo lo contrario", personas que intentan estar a su lado, entienden sus condiciones y le ayudan en lo que necesita: "Mi primer trabajo lo encontré a través de un amigo; eso para mí significa mucho", dice, recuperando la sonrisa. EFE

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