Naharro (PP), presidente de la Asamblea extremeña, insta a celebrar el Orgullo LGTBI+

Mérida, 19 jun (EFE).- El presidente de la Asamblea extremeña, Manuel Naharro (PP), ha defendido la necesidad de seguir celebrando el Orgullo LGTBI+ frente a quienes consideran que no es necesario, pues "nunca tuvieron que esconder quienes eran" ni se inventaron "una novia o un novio para evitar preguntas incómodas".

"Nunca tuvieron que medir sus palabras, ni preguntarse si serían aceptados por su familia" o "mirar a su alrededor antes de dar un beso", ha agregado Naharro, quien ya hizo pública su condición homosexual y que esta noche ha ofrecido el pregón del Orgullo en la localidad pacense de Montijo.

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En su pregón, marcado -ha dicho- por la libertad de ser quien uno es eres "sin tener que pedir permiso", el titular de la cámara legislativa extremeña ha insistido en la idea de celebrar esta fiesta de diversidad.

"Mientras siga siendo más raro ver a dos hombres o a dos mujeres cogidos de la mano por algunas calles que ver a un señor con chanclas y calcetines en pleno verano extremeño, habrá que seguir celebrando el Orgullo", ha expuesto.

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Y hay que "celebrarlo", ha reiterado en numerosas ocasiones, mientras haya quienes piensen que la orientación sexual de alguien "es asunto suyo" o quienes afirmen que no tienen nada en contra y, a continuación, le sigue "un pero".

"Todo sabemos que después de un 'pero', nunca viene nada bueno", ha dicho Naharro, quien considera que la igualdad legal es "fundamental", pero "la real todavía tiene trabajo pendiente".

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Ha reconocido que España ha avanzado muchísimo en este ámbito de la igualdad al pasar de ser un país donde se perseguía a personas por amar de forma diferente a convertirse en uno de los más avanzados del mundo en derechos y libertades.

"Eso no ocurrió por casualidad; pasó porque hubo personas valientes que dieron la cara cuando era difícil hacerlo, que soportaron burlas, insultos y discriminación", pero que lucharon para que hoy podamos estar aquí celebrando".

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No obstante, ha advertido de que los derechos son como las plantas, "si no los cuidas, se marchitan".

Natural de Valencia del Mombuey, municipio pacense de no más de 700 habitantes, Naharro ha dicho que los pueblos son lugares maravillosos para vivir, pero "no siempre fueron fáciles para quienes se sentían diferentes".

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Esa realidad ya ha cambiado, como lo refleja la celebración del Orgullo en Montijo. "La libertad ha echado raíces en el mundo rural", ha añadido.

"No me considero un referente", ha manifestado Naharro, quien ha querido aprovechar la oportunidad de ser el pregonero de esta fiesta para lanzar un mensaje a los más jóvenes: "nada ni nadie marca vuestra trayectoria".

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"Ni vuestra orientación sexual ni vuestra identidad de género va a determinar lo que podéis o no podéis hacer en vuestra vida", ha agregado el presidente de la Asamblea de Extremadura, quien ha insistido en esta idea, la de no dejar que "nadie os diga hasta dónde podéis llegar, ni que os haga pequeños nunca".

A su juicio, la sociedad vive tiempos en los que "a veces parece más fácil señalar las diferencias que celebrar lo que nos une", de ahí que actos como este sean "tan importantes".

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"La diversidad no nos debilita, nos enriquece; la libertad de unos no amenaza la libertad de otros, la fortalece", ha manifestado.

Al final de su pregón, Naharro ha instado a los más jóvenes a que amen a quien quieran amar, a vivir sin miedo y a "caminar siempre con orgullo". EFE

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