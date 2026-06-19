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Marcos Llorente: "Quien no sea de De La Fuente o de la selección no es español"

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Madrid, 19 jun (EFE).- El lateral del Atlético de Madrid Marcos Llorente asegura que quien no apoye a la selección y a su técnico, Luis de la Fuente, "no es español", al sostener que a pesar del empate a cero contra Cabo Verde en el primer partido del Mundial, los aficionados deben mantener la fe en el equipo.

Llorente admitió, en una entrevista con RNE, que hay que cosas que se deben mejorar y que se ha hecho "autocrítica y se han revisado los errores", pero recomendó mantener la tranquilidad ante los encuentros siguientes frente a Arabia Saudí y Uruguay.

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"No entendería otra cosa que no fuera apoyar a la selección, a los jugadores, al entrenador, hayan ganado una Eurocopa o no. Quien no sea de Luis de la Fuente, quien no sea de la selección, pues no es español", sentenció el futbolista del Atlético de Madrid.

A su entender, cuando el equipo "tiene las ideas claras, es autocrítico y sabe lo que ha hecho mal, simplemente es corregirlo y dar esa tranquilidad", por lo que pidió "mucha calma" convencido de que "se alejarán las dudas para quien las tenga".

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"Supongo que habrá gente que nos mate, como siempre pasa, y gente que confíe y gente también que sepa de fútbol y que sabe que estas cosas pueden pasar. Nosotros sabemos muy bien lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal", añadió.

Llorente remarcó que le resulta indiferente la opinión que la gente tenga de él o que le llamen "facha". "Hace tiempo que me da igual lo que piensen de mí. Entonces, digo lo que pienso y lo que siento. Soy sincero. Y eso en el mundo del fútbol es complicado encontrarlo", abundó. EFE

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