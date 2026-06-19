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Los Campeonatos de España de Tenis de Mesa reunirán en Zaragoza a más de 1.700 deportistas

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Zaragoza, 19 jun (EFE).- Los Campeonatos de España de Tenis de Mesa, que se celebrarán en Zaragoza a partir de este sábado y durante 15 días, reunirán en la capital aragonesa a más de 1.700 participantes en las distintas modalidades de este certamen, que no recalaba en la ciudad desde hace más de medio siglo.

El presidente de la Federación Española de Tenis de Mesa, Miguel Ángel Machado; el de la Aragonesa, Javier Alonso; la directora general de Deporte del Gobierno de Aragón, Cristina García; y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, han presentado este viernes en una rueda de prensa la competición, que se desarrollará en el pabellón Siglo XXI.

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Machado ha precisado que, en total, se disputarán 17 campeonatos nacionales, cada uno de ellos en las modalidades de individual, doble, dobles mixtos y equipo, lo que supone la participación de 1.734 deportistas, un 7 % más que en la edición anterior, celebrada en La Nucía (Alicante).

Para el desarrollo de esta cita, el pabellón ya acoge 32 mesas de juego, cuyos partidos serán retransmitidos por 'streaming' en 17 de ellas, y habrá alrededor de 50 árbitros, casi la mitad, aragoneses.

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"Durante 15 días vamos a disfrutar de un tenis de mesa de alto nivel", ha destacado el presidente de la federación nacional, que ha recalcado que a Zaragoza acudirán "los mejores jugadores de cada una de las categorías", prebenjamines, alevines, infantiles, cadetes, Sub-21, veteranos, personas con discapacidad física, discapacidad intelectual y niños con síndrome de Down.

Entre ellos, ha precisado, habrá jugadores "que con 13 años ya son medallistas en campeonatos de Europa", además de jugadores olímpicos y paralímpicos.

Alonso ha afirmado que estos campeonatos llegan en un año "muy especial" para la federación aragonesa, pues coincide con su septuagésimo quinto aniversario. EFE

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