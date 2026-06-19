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Juani Marcos: “Tenemos que limpiar la cabeza y quedarnos con que es solo un 0-1”

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Valencia, 19 jun (EFE).- El base argentino del Barça Juani Marcos destacó este viernes que el equipo está centrado en vivir día a día la final de la Liga Endesa que disputa ante el Valencia Basket e hizo hincapié en que la victoria conseguida este jueves en el Roig Arena “solo es un 0-1”.

“Va a ser muy difícil y nosotros no nos vamos a relajar. Queremos ganar cualquier partido y tenemos que trabajar. Sabemos que va a ser un partido muy duro, así que tenemos que limpiar la cabeza del primero, corregir los errores y quedarnos con que es solo un 0-1 y conseguir la segunda victoria”, explicó Marcos en declaraciones a los medios.

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Marcos compartió algunos de esos errores que, según él, cometió el Barça: “Tenemos que estar preparados desde el minuto uno, cosa que nos falló un poco en el partido de este jueves, que salimos un poco desconcentrados y les permitimos jugar y que encontraran su ritmo”.

El argentino también habló sobre la importancia de jugadores como Will Clyburn o Nicolás Laprovittola, dos de los jugadores más veteranos de la plantilla: “Tenemos jugadores con mucha experiencia en partidos así y son vitales para nosotros. Tenemos que tratar de aprovecharlo de cara a lo que viene en momentos finales cuando el partido está apretado”.

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El base ‘culé’ valoró el estado de forma del equipo en el ‘play off’ después de la derrota que sufrió el Barça ante precisamente el Valencia Basket por 77-102 en la última jornada de la liga regular.

“Después de eso teníamos que hacer como un borrón. Fue un desliz que tuvimos y en el ‘play off’ estamos haciendo un gran trabajo. Al final, los veteranos intentan imponer esa calma y experiencia nos ayudan a los que somos más jóvenes”, concluyó. EFE

cma sm/jpd

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