Espana agencias

Jacobo Díaz renueva una temporada con el Básquet Coruña

Guardar
Google icon

A Coruña, 19 jun (EFE).- El alero madrileño Jacobo Díaz formará parte de la plantilla del Leyma Básquet Coruña que la temporada 2026-27 competirá en la liga Endesa, informó este viernes el club gallego.

El jugador cuenta con experiencia en la máxima categoría tras su paso por el Coviran Granada, con el que disputó 30 partidos en el curso 2022-23, promediando 3.1 puntos y 2.6 rebotes.

PUBLICIDAD

Formado en las categorías inferiores de Movistar Estudiantes, de donde dio el salto al baloncesto universitario de Estados Unidos con su fichaje por Indiana University of Pennsylvania, Jacobo Díaz también vistió las camisetas de Marín Ence PeixeGalego, Palmer Alma Mediterránea y Tizona Burgos en la antigua LEB ORO.

El madrileño es la quinta pieza asegurada en la plantilla que dirigirá Carles Marco tras el fichaje del base estadounidense Alonzo Verge Jr y las renovaciones de Caio Pacheco, Guillem Jou y Dino Radončić. EFE

PUBLICIDAD

dmg/jpd

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Archivado un caso de blanqueo tras incautar lingotes de oro en el aeropuerto de Málaga

Infobae

Elma Saiz, sobre un posible adelanto electoral: "Ni asumimos, ni descartamos"

Infobae

Familia de Sandra Peña apela ante la Audiencia el archivo de la querella contra el colegio

Infobae

Lamine Yamal, para una hora de “rendimiento óptimo” ante Arabia Saudí

Infobae

Ansu Fati estrena su carrera musical

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sumar pide a Pedro Sánchez que presente los Presupuestos y convoque elecciones si son rechazados

Sumar pide a Pedro Sánchez que presente los Presupuestos y convoque elecciones si son rechazados

La UCO sostiene que la empresa de González Amador facturó 4,4 millones a Quirón en tres años “sin medios necesarios para la prestación de servicios”

Dos ciudadanas de Guatemala consiguen la nacionalidad española por ascendencia sefardí a pesar del rechazo inicial

Los Mossos descartan que Isak Andic cayera por una distracción al demostrar que estaba parado y sin usar el móvil

El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez y le imputa otros dos delitos por presuntas irregularidades en un contrato a Barrabés

ECONOMÍA

La IA generativa amenaza al trabajador formado: el 44% de las grandes empresas españolas espera destruir puestos rutinarios en tres años

La IA generativa amenaza al trabajador formado: el 44% de las grandes empresas españolas espera destruir puestos rutinarios en tres años

A partir de esta temperatura, está prohibido trabajar en España

Este es el precio de la gasolina este 19 de junio en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Los bancos se declaran una guerra por el ahorro: pagan hasta 570 € más al año a quienes mueven su dinero a cuentas más rentables

El pueblo italiano que ofrece casas por un euro: estos son los requisitos para acceder a la compra de viviendas

DEPORTES

Luis de la Fuente se suma al culebrón del verano: “Ficharía a Julián Álvarez”

Luis de la Fuente se suma al culebrón del verano: “Ficharía a Julián Álvarez”

Lamine Yamal gana enteros para ser titular contra Arabia Saudí, aunque “no está para 90 minutos”, según De la Fuente

El futbolista marroquí Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia

Víctor Muñoz sufre una nueva lesión muscular que retrasará su debut en el Mundial

México vence a Corea del Sur y asegura su pase a dieciseisavos como líder del Grupo A en el Mundial 2026: el resumen y el gol de Romo, en vídeo