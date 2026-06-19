Jacobo Díaz renueva una temporada con el Básquet Coruña

A Coruña, 19 jun (EFE).- El alero madrileño Jacobo Díaz formará parte de la plantilla del Leyma Básquet Coruña que la temporada 2026-27 competirá en la liga Endesa, informó este viernes el club gallego.

El jugador cuenta con experiencia en la máxima categoría tras su paso por el Coviran Granada, con el que disputó 30 partidos en el curso 2022-23, promediando 3.1 puntos y 2.6 rebotes.

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Formado en las categorías inferiores de Movistar Estudiantes, de donde dio el salto al baloncesto universitario de Estados Unidos con su fichaje por Indiana University of Pennsylvania, Jacobo Díaz también vistió las camisetas de Marín Ence PeixeGalego, Palmer Alma Mediterránea y Tizona Burgos en la antigua LEB ORO.

El madrileño es la quinta pieza asegurada en la plantilla que dirigirá Carles Marco tras el fichaje del base estadounidense Alonzo Verge Jr y las renovaciones de Caio Pacheco, Guillem Jou y Dino Radončić. EFE

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