Espana agencias

El suizo Rubén Vargas, octavo jugador del Sevilla que marca en un Mundial

Guardar
Google icon

Sevilla, 19 jun (EFE).- El extremo suizo Rubén Vagas, autor de unos de los cuatro goles que su selección marcó a Bosnia-Herzegovina (4-1) este jueves en el Mundial 2026, es el octavo jugador del Sevilla que marca en la historia de la Copa del Mundo de fútbol.

El primer sevillista en marcar en esta cita futbolística fue Pablo Bengoechea. El uruguayo anotó el único gol de su selección en el partido de la fase de grupos de Italia 90 ante Bélgica, pero el combinado celeste cayó por 3-1 en Verona, recuerda este viernes el club hispalense en un informe.

PUBLICIDAD

En el siglo XXI, concretamente Corea y Japón 2002, aparece el tanto anotado por Gerardo Torrado. También en la fase de grupos, el centrocampista logró el tanto que permitió darle la vuelta al marcador tras el gol inicial de Ecuador para el definitivo triunfo de México por 1-2.

Cuatro años más tarde, Saviola tomó el relevo en Hamburgo para el 2-1 ante Costa de Marfil en el estreno de Argentina en Alemania 2006. Días más tarde, el atacante cerraría su cesión al Sevilla y regresaría al Barcelona.

PUBLICIDAD

Otro atacante, en Sudáfrica 2010, protagonizó una actuación que todavía le mantiene como el máximo goleador sevillista en los Mundiales, así como el único que ha marcado más de un gol en un mismo partido de la fase final.

Luis Fabiano hizo un doblete ante Costa de Marfil en la fase de grupos (3-1) y completó su actuación con otra diana ante Chile en octavos de final, consagrándose como máximo goleador de la selección brasileña en Sudáfrica.

También en 2010, Christian Koffi N'dri 'Romaric' hizo el segundo de los tres goles con los que Costa de Marfil goleó a Corea del Norte en el cierre de la fase de grupos; y en Rusia 2018 destacó el argentino Gaby Mercado, que convirtió su gol en los octavos de final disputados en Kazán.

El zaguero sevillista marcó el momentáneo 1-2 ante Francia, que se acabaría imponiendo por 4-3 y que a la postre se llevaría el título.

Para cerrar este recuento llegaron los dos goles de Youssef En-Nesyri en Catar 2022 con Marruecos. El delantero, que ya había marcado en Rusia como jugador del Málaga, consiguió como sevillista el gol de la victoria ante Canadá que certificaba el liderato del grupo, además de convertir el histórico cabezazo ante Portugal que otorgó el histórico pase a las semifinales.

En el presente Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, además de Rubén Vargas, también participa como sevillista su compatriota Djibril Sow y el portero noruego Orjan Nyland. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Archivado un caso de blanqueo tras incautar lingotes de oro en el aeropuerto de Málaga

Infobae

Elma Saiz, sobre un posible adelanto electoral: "Ni asumimos, ni descartamos"

Infobae

Familia de Sandra Peña apela ante la Audiencia el archivo de la querella contra el colegio

Infobae

Lamine Yamal, para una hora de “rendimiento óptimo” ante Arabia Saudí

Infobae

Ansu Fati estrena su carrera musical

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sumar pide a Pedro Sánchez que presente los Presupuestos y convoque elecciones si son rechazados

Sumar pide a Pedro Sánchez que presente los Presupuestos y convoque elecciones si son rechazados

La UCO sostiene que la empresa de González Amador facturó 4,4 millones a Quirón en tres años “sin medios necesarios para la prestación de servicios”

Dos ciudadanas de Guatemala consiguen la nacionalidad española por ascendencia sefardí a pesar del rechazo inicial

Los Mossos descartan que Isak Andic cayera por una distracción al demostrar que estaba parado y sin usar el móvil

El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez y le imputa otros dos delitos por presuntas irregularidades en un contrato a Barrabés

ECONOMÍA

La IA generativa amenaza al trabajador formado: el 44% de las grandes empresas españolas espera destruir puestos rutinarios en tres años

La IA generativa amenaza al trabajador formado: el 44% de las grandes empresas españolas espera destruir puestos rutinarios en tres años

A partir de esta temperatura, está prohibido trabajar en España

Este es el precio de la gasolina este 19 de junio en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Los bancos se declaran una guerra por el ahorro: pagan hasta 570 € más al año a quienes mueven su dinero a cuentas más rentables

El pueblo italiano que ofrece casas por un euro: estos son los requisitos para acceder a la compra de viviendas

DEPORTES

Luis de la Fuente se suma al culebrón del verano: “Ficharía a Julián Álvarez”

Luis de la Fuente se suma al culebrón del verano: “Ficharía a Julián Álvarez”

Lamine Yamal gana enteros para ser titular contra Arabia Saudí, aunque “no está para 90 minutos”, según De la Fuente

El futbolista marroquí Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia

Víctor Muñoz sufre una nueva lesión muscular que retrasará su debut en el Mundial

México vence a Corea del Sur y asegura su pase a dieciseisavos como líder del Grupo A en el Mundial 2026: el resumen y el gol de Romo, en vídeo