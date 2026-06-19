El suizo Rubén Vargas, octavo jugador del Sevilla que marca en un Mundial

Sevilla, 19 jun (EFE).- El extremo suizo Rubén Vagas, autor de unos de los cuatro goles que su selección marcó a Bosnia-Herzegovina (4-1) este jueves en el Mundial 2026, es el octavo jugador del Sevilla que marca en la historia de la Copa del Mundo de fútbol.

El primer sevillista en marcar en esta cita futbolística fue Pablo Bengoechea. El uruguayo anotó el único gol de su selección en el partido de la fase de grupos de Italia 90 ante Bélgica, pero el combinado celeste cayó por 3-1 en Verona, recuerda este viernes el club hispalense en un informe.

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En el siglo XXI, concretamente Corea y Japón 2002, aparece el tanto anotado por Gerardo Torrado. También en la fase de grupos, el centrocampista logró el tanto que permitió darle la vuelta al marcador tras el gol inicial de Ecuador para el definitivo triunfo de México por 1-2.

Cuatro años más tarde, Saviola tomó el relevo en Hamburgo para el 2-1 ante Costa de Marfil en el estreno de Argentina en Alemania 2006. Días más tarde, el atacante cerraría su cesión al Sevilla y regresaría al Barcelona.

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Otro atacante, en Sudáfrica 2010, protagonizó una actuación que todavía le mantiene como el máximo goleador sevillista en los Mundiales, así como el único que ha marcado más de un gol en un mismo partido de la fase final.

Luis Fabiano hizo un doblete ante Costa de Marfil en la fase de grupos (3-1) y completó su actuación con otra diana ante Chile en octavos de final, consagrándose como máximo goleador de la selección brasileña en Sudáfrica.

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También en 2010, Christian Koffi N'dri 'Romaric' hizo el segundo de los tres goles con los que Costa de Marfil goleó a Corea del Norte en el cierre de la fase de grupos; y en Rusia 2018 destacó el argentino Gaby Mercado, que convirtió su gol en los octavos de final disputados en Kazán.

El zaguero sevillista marcó el momentáneo 1-2 ante Francia, que se acabaría imponiendo por 4-3 y que a la postre se llevaría el título.

Para cerrar este recuento llegaron los dos goles de Youssef En-Nesyri en Catar 2022 con Marruecos. El delantero, que ya había marcado en Rusia como jugador del Málaga, consiguió como sevillista el gol de la victoria ante Canadá que certificaba el liderato del grupo, además de convertir el histórico cabezazo ante Portugal que otorgó el histórico pase a las semifinales.

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En el presente Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, además de Rubén Vargas, también participa como sevillista su compatriota Djibril Sow y el portero noruego Orjan Nyland. EFE