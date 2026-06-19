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El Mundial vende televisiones: crece hasta un 30 % la compra de pantallas grandes

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Alba Calzado

Redacción Deportes, 19 jun (EFE).- En casa: un 16 % más de refrescos, un 14 % más de fiambres y embutidos y un 10 % más de platos preparados. Son los datos de consumo que despierta el Mundial. Y, para seguir mejor los partidos, también se cambia de televisor: MediaMarkt prevé un 18 % más de ventas de este aparato; FNAC, un 30 %.

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La cita mundialista es capaz de cambiar los patrones de consumo de los espectadores, tanto si son aficionados neutrales como si están más implicados. Según los datos de Worldpanel by Numerator, dos de cada tres españoles verán la Copa del Mundo en casa. El debut de España contra Cabo Verde fue seguido por 11.899.000 espectadores únicos. Y eso se traduce en gastos.

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), empresa presidida por Matilde García Duarte y que agrupa a 25 empresas con cerca de 8.000 establecimientos, proporciona los datos.

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MediaMarkt espera un crecimiento del 18 % en la venta de televisores en general. Los que más crecen son los de más de 75 pulgadas (30 %) y los de tecnología Mini-Led y OLED (más del 50 %).

“En un segmento que factura naturalmente más de 300 millones en estos meses; esta diferencia representa un impacto comercial de alto valor estratégico. El Mundial no es simplemente un evento deportivo, es un fenómeno de unión que transforma el comportamiento del consumidor. Nuestros datos en campo confirman que los clientes buscan renovar su televisor por uno de mayor tamaño para optimizar la experiencia grupal”, señalan fuentes de ANGED.

La vinculación de la televisión y el fútbol es clara en las activaciones de patrocino. MediaMarkt ha optado por colaborar con Andrés Iniesta, cuyo gol contra Países Bajos en la final de 2010 le dio a España su primer título mundial. Fue en el minuto 116, y ese número de pulgadas tiene la pantalla que la distribuidora sortea entre sus compradores.

FNAC, también asociada a ANGED, registra datos todavía mejores. La empresa considera el Mundial “un activador de la renovación de teles en los hogares”, para disfrutar del acontecimiento “con la mejor calidad”. Desde el inicio de la campaña de promoción vinculada al torneo, las ventas de televisores han subido un 30 %.

Otras grandes superficies explotan también las categorías de sus productos que mejor pueden asociarse con el consumo del Mundial. En el caso de Leroy Merlin, el foco está en posicionar la marca “como el aliado perfecto para disfrutar del Mundial en casa”, a través de “barbacoas, accesorios, muebles de jardín, césped artificial, soportes de TV, ventiladores y mucho más”.

El otro gran triunfador de este visionado en casa son las compañías de reparto de comida a domicilio. Just Eat comunicó que prevé un crecimiento de un 7,5 % de los pedidos durante el Mundial, con base en los datos registrados durante la Eurocopa de 2024. En la final, esperan un repunte del 27 %.

La perspectiva contraria es la de los que seguirán el Mundial en bares y restaurantes. La patronal Hostelería de España prevé hasta un 30 % más de caja los días de partido. Si España llegara hasta la final, el gasto extra podría llegar a los 130 millones. El informe de Worldpanel by Numerator también apunta a un aumento del consumo en hostelería, especialmente en combinados (46 %) y cerveza (12 %). EFE

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