De Marcos se incorpora al cuerpo técnico por petición expresa de Terzic

Bilbao, 19 jun (EFE).- El exjugador Oscar de Marcos formará parte del nuevo cuerpo técnico del Athletic Club encabezado por Edin Terzic "por petición expresa" del entrenador alemán con la "doble misión de desarrollo del jugador y conexión con el vestuario", según ha confirmado la entidad rojiblanca.

Terzic valora al excapitán, retirado hace un año como segundo futbolista con más partidos en la historia del club (573), como "un técnico asistente idóneo para el 'staff', tanto para el desarrollo individual y colectivo de los jugadores como en el proceso de adaptación y conexión con la plantilla".

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Además de De Marcos, el Athletic ha anunciado la llegada de Sebastian Geppert, "mano derecha" de Terzic en el Borussia Dortmund, y de Peter Gaydarov, técnico procedente de las categorías inferiores del Bayern Múnich.

"Dos asistentes de su máxima confianza" con los que trabaja ya en Lezama preparando la pretemporada que comenzará el 6 de julio con las habituales pruebas médicas, físicas y fisiológicas antes de realizar el primer entrenamiento el miércoles día 8.

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Geppert, de 42 años y segundo entrenador de Teric en sus dos campañas en Dortmund, será responsable de análisis, mientras que Gaydarov, de 35 años y hasta ahora técnico del Bayern sub 19 que participó en la Youth League, ejercerá como responsable de "entrenamiento y transición de jugadores en Lezama". EFE

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