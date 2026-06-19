Aficionados del Granada convocan una concentración contra los gestores del club

Granada, 19 jun (EFE).- Los aficionados del Granada CF, a través de la plataforma Unión Granadinista, han convocado una concentración para el próximo jueves, 25 junio, en las inmediaciones del Estadio Nuevo Los Cármenes para protestar contra los máximos gestores de la entidad ante la “muy peligrosa” deriva que está tomando el club.

El Granada prepara su tercera temporada consecutiva en Segunda División con una importante crisis económica que ha llevado la entidad a despedir a numerosos empleados en las últimas fechas y a aplicar grandes recortes en el fútbol base o el equipo femenino, lo que ha provocado la marcha de muchos efectivos.

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Por todo esto, unido al permanente silencio institucional en que vive instalado el club, la plataforma Unión Granadinista ha convocado una concentración pacífica en las inmediaciones del estadio, junto a la Estatua de la Afición, para denunciar la situación.

La plataforma indica en un comunicado que se vive “un momento decisivo” para un Granada CF que está tomando "una deriva muy peligrosa" provocada por "la falta de rumbo y decisiones" de sus dirigentes.

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“Los que hoy toman decisiones pasarán y el granadinismo permanecerá, pero no podemos permitir que cuando se marchen nos dejen un club debilitado, dividido y en ruinas”, añade.

“Ahora toca defender al Granada CF. Ahora toca exigir explicaciones. Ahora toca pedir responsabilidades. Dejamos espacio para que el club rectificara, reaccionara y demostrara con hechos que había aprendido de los errores cometidos pero ese margen se ha agotado”, sentencia el comunicado.

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Numerosos peñistas, aficionados y otras plataformas de abonados ya han confirmado que se unirán a esta concentración, que espera reunir a cientos de seguidores en contra de la actual propiedad china del club y sus principales dirigentes. EFE

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