La Bolsa española supera la cota de los 19.400 puntos tras los detalles del acuerdo de paz

Madrid, 17 jun (EFE).- La Bolsa española ha vuelto a lograr este miércoles máximos históricos al superar los 19.400 puntos tras sumar un 1,35 % después de que se hayan conocido los 14 puntos del acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán, y a la espera de la reunión de la Reserva Federal.

El principal selectivo nacional, el IBEX 35, que ya batió un récord ayer, ha sumado 258,3 puntos, ese 1,35 %, con los que se ha situado en los 19.421,9 puntos. En lo que va de año, el índice español se ha revalorizado un 12,21 %.

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La banca ha sido el sector más relevante entre las cotizaciones, con un avance conjunto del 2,46 %, mientras que Acciona (4,53 %) y su filial Acciona Energía (3,38 %) han liderado las subidas.

Todo ello en una jornada en la que se han conocido los 14 puntos para el acuerdo de paz en Oriente Medio, que ha hecho que, al cierre de las negociaciones bursátiles, el petróleo brent se encareciera un 1,42 % y recuperara los 80 dólares por barril. EFE

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