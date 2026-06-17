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España ha doblado su ayuda a los refugiados saharauis en cinco años con más de 57 millones

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Madrid, 17 jun (EFE).- España ha doblado su ayuda a los refugiados de los campamentos saharauís de Tinduf en cinco años, hasta superar los 57 millones euros, y sigue siendo una prioridad para el Gobierno español, que en 2022 cambió su posición histórica sobre el Sáhara al apoyar los planes autonomistas de Marruecos.

De esta forma ha respondido al PP la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, durante su comparecencia en la comisión de Cooperación Internacional del Senado, subrayando que España "tiene un rol fundamental" con los refugiados saharauis y es el primer donante bilateral en los campos de refugiados.

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Según el desglose del dinero aportado -ha detallado Granados- en 2020 se destinaron a los campamentos 5.492.897 millones de euros; en 2021, 7.613.965; en 2022, 8.370.214; en 2023, 11.600.000; en 2024, 12.085.861; y en 2025, 12.015.797 millones.

En total, desde 2020 hasta 2025, la aportación española en ayudas a los campamentos ha sido de 57.178.734 millones, un 118,8 % más, ha destavado la secretaria de Estado.

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Por tanto, "se ha más que ha doblado" la ayuda a los refugiados saharauis, que se dedica sobre todo a la seguridad alimentaria y nutrición (un 50 % del total), a la salud y a la educación en situaciones de emergencia.

El portavoz del PP en la comisión, Íñigo Fernández, ha afeado a Granados que "saque pecho" de la actuación del Gobierno: "¡Alguna obligación moral tendremos con aquella gente a la que España dejó tirada hace cincuenta años!".

Además, ha aprovechado la ocasión para cargar contra el volantazo del presidente, Pedro Sánchez, respecto de la posición española en el Sáhara, que hizo el presidente "consigo mismo" sin el debate político correspondiente y sin que los españoles sepan "a cambio de qué".

Se trata -ha lamentado Fernández- de "uno de los episodios más oscuros" de la política española, "casi tan oscuro" como el apoyo que se ha dado a la dictadura de Venezuela, del que hoy ya se empiezan a conocer detalles, ha señalado al referirse a la comparecencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la causa que investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra. EFE

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