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Detenido un hombre de 39 años por agredir sexualmente a una menor en Basauri (Bizkaia)

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Bilbao, 17 jun (EFE).- Un hombre, de 39 años, ha sido arrestado como presunto autor de una agresión sexual a una menor durante la madrugada del pasado sábado en una lonja de Basauri (Bizkaia).

Según ha informado el departamento de Seguridad, tras haberse presentado una denuncia, la Ertzaintza inició una investigación para localizar al presunto agresor, cuya detención se produjo finalmente este martes.

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El individuo se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. EFE

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