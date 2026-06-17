Danilo pide más protagonismo para Endrick: "Es una joya rara del fútbol"

Basking Ridge (EE.UU.), 17 jun (EFE).- El lateral Danilo, uno de los líderes de la selección brasileña en el Mundial 2026, espera que el delantero Endrick tenga más protagonismo en la Canarinha porque es "una joya rara del fútbol".

"Es potente. Tiene estrella, a veces hace cosas que uno no sabe cómo las ha hecho. Queremos tenerlo cerca. Hoy en el entrenamiento marcó goles. Ayer le dio un balonazo a Nannetti (portero de la base del Flamengo) que casi lo saca del entrenamiento", describió Danilo este miércoles en una rueda de prensa en el hotel de concentración, en Basking Ridge (Estados Unidos).

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En este sentido, expresó su deseo de que el jugador del Real Madrid, que la pasada temporada estuvo cedido en el Olympique de Lyon, pueda "tener el mayor protagonismo posible dentro de la selección".

"Para mí, para Casemiro, para Neymar, es nuestra última oportunidad. La selección va a continuar con ellos. Entonces, lo que podamos hacer para que se sientan importantes, lo haremos", prometió.

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Endrick, de 19 años, no jugó un solo minuto en el empate 1-1 ante Marruecos en la primera jornada del Grupo C del Mundial 2026.

El joven artillero calentó en la banda, pero volvió cabizbajo al banquillo cuando supo que no sería uno de los cinco cambios del seleccionador Carlo Ancelotti, con el que tampoco tuvo muchas oportunidades cuando coincidió con él en el Real Madrid.

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Danilo minimizó el hecho de que se quedara en el banco de reservas ante los Leones del Atlas porque está convencido de que será "importante" en la 'Seleção'.

"Siempre le digo: 'Mantén la cabeza fresca'" para estar listo cuando tengas la oportunidad de entrar, reveló el defensor del Flamengo.

Por otro lado, Danilo también pidió dejar de lado las comparaciones de la actual plantilla con leyendas de la Canarinha como Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos y Cafú.

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Subrayó que hoy en día la posición de lateral "ha cambiado bastante" y entiende que ya no tiene el perfil que tenía Roberto Carlos o Cafú. En su opinión, ahora el lateral se encarga más de equilibrar.

Asimismo, rechazó que haya escasez de laterales brasileños y, en ese sentido, citó a Wesley (Roma), que se perdió el Mundial por lesión, Dodô (Fiorentina) y Vanderson (AS Mónaco).

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"Si continuamos comparándonos con los monstruos sagrados, va a ser difícil. Realmente no vamos a encontrar a gente como ellos", manifestó. EFE

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