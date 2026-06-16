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Paula Klein, ganadora del IV Premio Lumen de novela 2026 por 'El amor inventado'

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Madrid, 16 jun (EFE).- La escritora argentina Paula Klein (Buenos Aires, 1986) ha ganado el IV Premio Lumen de novela por 'El amor inventado' , una obra ambiciosa", según el jurado, y que para la autora responde a la pregunta: "¿Conoces a la persona con la que duermes cada noche?".

"No es una novela basada en hechos reales. Es una novela de amor de dos personas que no paran de mentirse entre ellos, a su hija y a la sociedad", ha dicho Klein, en una intervención en la Fundación Ortega-Marañón, donde ha subrayado que la obra aborda el "papel de las mentiras en el matrimonio".

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Las escritoras Ángeles González-Sinde, Elena Medel y Sabina Urraca, la directora de la librería Rafael Alberti, Lola Larumbe, y la directora literaria de Lumen, María Fasce, que conforman el jurado, han destacado el valor de los manuscritos recibidos en esta edición y han informado de que la novela finalista ha sido 'Estado de distancia' de Belén López Peiró.

'El amor inventado' sumerge al lector en la inquietante investigación de un estafador público y privado. La protagonista es una documentalista (Miranda K.) que busca descifrar la naturaleza del amor.

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Klein, que admite que siempre le fascinaron los impostores, se pregunta: "¿Acaso no es toda pareja una pacto de ficción? ¿Qué tipo de mujer eres cuando has vivido la mitad de tu vida con un mentiroso?".

La ganadora del premio es doctora en Literatura Contemporánea, licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y máster de la École des Hautes Études en Sciences Sociales.

Reside en París y enseña literatura latinoamericana en varias universidades de Francia.

Su primera novela 'La luz de una estrella' fue publicada en 2021. Su segunda novela fue 'Las brujas de Monte Verità' (Lumen, 2023).

El IV Premio Lumen de Novela está dotado con 30.000 euros y la publicación en todo el territorio de habla hispana. En esta edición se han recibido 683 manuscritos procedentes de España (396), Argentina (122), México (65), Chile (34), Colombia (24), Uruguay (17), Estados Unidos (16) y Perú (9).

El sello Lumen, fundado en Barcelona en 1960 por Esther Tusquets, ha sido desde sus inicios un referente en la apuesta por voces literarias innovadoras y de alta calidad y se consolidó como un espacio para descubrir y proyectar nuevas voces de escritoras en todo el ámbito español.

Fruto de este impulso fue la convocatoria del Premio Femenino Lumen durante los años 1994-1999. Heredero de esta iniciativa, el Premio Lumen de novela inició su andadura en 2023 con la vocación de alentar la creatividad y reconocer obras literarias sobresalientes.

En 2025 resultó ganadora Inma Pelegrín por su novela 'Fosca', una novela de "aprendizaje" que, según el jurado, les recordó la obra de Ana María Matute de los años cincuenta.EFE

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