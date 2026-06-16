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Nico Paz permanecerá en el Como 1907, según la prensa italiana

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Roma, 16 jun (EFE).- El argentino Nico Paz continuará una temporada más en el Como 1907 que dirige Cesc Fàbregas y aplazará su posible regreso al Real Madrid, según adelantan este martes medios italianos.

El jugador, una de las revelaciones esta temporada en Serie A y pieza fundamental en el proyecto de Fàbregas, habría comunicado al club madrileño su intención de seguir en el Como, que este año aseguró su clasificación a la Liga de Campeones por primera vez en su historia.

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Según adelantaron los medios, Paz considera prioritario seguir acumulando minutos de juego, y el argentino habría mantenido recientemente una conversación con el técnico portugués José Mourinho.

Paz, de 21 años, formado en la cantera madridista y uno de los jugadores revelación de esta temporada, llegó al Como con una cláusula de recompra y el conjunto madrileño conserva el 50 % de sus derechos económicos.

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La opción de recompra que el Real Madrid podía ejecutar este verano expirará el próximo 30 de junio sin que, agrega la prensa transalpina, el club blanco tenga previsto activarla, lo que permitirá a Paz continuar una temporada más en el equipo italiano.

La entidad madridista mantendrá hasta 2027 una serie de derechos sobre el argentino, entre ellos capacidad de decisión ante una eventual transferencia a un tercer equipo y el derecho a recibir el 50 % de una futura venta.

El argentino es una de las estrellas emergentes en la Serie A, y pese a que muchos equipos se interesaron por él, el jugador expresó en varias ocasiones su sueño de vestir la camiseta blanca y jugar en el Santiago Bernabéu. EFE

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