Maíllo (IU) tiene "poca confianza" en que se cumpla el acuerdo de fin de la guerra en Irán

Córdoba, 16 jun (EFE).- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha mostrado este martes su "poca confianza" en que se cumpla la declaración de intenciones de Estados Unidos e Israel para el fin de la guerra en Irán.

Maíllo ha señalado a los periodistas que no confía en los presidentes de Estados Unidos o Israel, que "el destino que tienen, aunque se firme la paz, es el Tribunal Internacional de La Haya para que sean juzgados como lo que son, genocidas".

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En su opinión, desde España hay que "invocar un espacio de construcción de paz, de encuentro, de reforzamiento de la ONU como el espacio de gobernanza mundial, que ahora mismo está ninguneado".

Ha añadido que, desde ese punto de vista, "todo lo que sea la unilateralidad del matón norteamericano en todos los rincones de del mundo es una mala noticia para la paz y para el derecho internacional". EFE

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