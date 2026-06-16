Junts pide que el Congreso se pronuncie sobre si el Gobierno debe adelantar las elecciones

Madrid, 16 jun (EFE).- Junts ha registrado una enmienda a una moción del PP que se debate en el pleno de este martes para que el Congreso inste al Gobierno a adelantar las elecciones ante la "debilidad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. EFE
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