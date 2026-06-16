Junts pide que el Congreso inste al Gobierno a adelantar elecciones

Madrid, 16 jun (EFE).- Junts ha registrado una enmienda a una moción del PP que se debate en el pleno que comienza este martes para que el Congreso inste al Gobierno a adelantar las elecciones ante la "debilidad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Según han informado fuentes de la formación de Carles Puigdemont, la enmienda insta al jefe del Ejecutivo a "proponer la disolución de la Cortes Generales y convocar elecciones, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica" de la iniciativa.

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Junts quiere que este párrafo se incluya en el texto de la moción presentada por el PP, incluida en el orden del día de este martes pero que podría debatirse el miércoles o el jueves, sobre la situación de "extrema debilidad" del Ejecutivo. EFE