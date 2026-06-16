Jucil pide personarse en el caso Leire para defender la neutralidad de la Guardia Civil

Madrid, 16 jun (EFE).- La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha solicitado personarse como acusación popular en el caso Leire Díez para defender la neutralidad y "el buen nombre" de la Guardia Civil.

En un comunicado, Jucil explica que toma esta decisión a la vista de la trascendencia pública del procedimiento y de las informaciones conocidas sobre posibles intentos de "presión, descrédito o interferencia" respecto de unidades policiales con funciones de Policía Judicial.

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Asegura que "actuará con pleno respeto a la dirección judicial, al secreto de las actuaciones y a la presunción de inocencia, sin prejuzgar responsabilidades".

Jucil pide personarse como acusación popular el día en el que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparece en el Senado, donde será interrogada por sus reuniones con Leire Díez y la trama dedicada presuntamente a desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

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La asociación considera que cualquier investigación que pueda afectar al prestigio, neutralidad o normal funcionamiento de la Guardia Civil, y en particular de sus unidades de Policía Judicial, exige la máxima claridad institucional y el respeto absoluto a las garantías procesales.

"Jucil no va a permitir que se utilice el nombre de la Guardia Civil como arma de desgaste político, mediático o institucional. Si durante la investigación se acreditara la existencia de actuaciones dirigidas a condicionar, presionar o desprestigiar a unidades de Policía Judicial, esta asociación reclamará con firmeza todas las responsabilidades que procedan", señalan.

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Recalca, además, que su personación no pretende interferir ni sustituir la labor del juez instructor, al tiempo que solicita que, una vez sea tenida por personada, se le dé acceso a las actuaciones que no estén declaradas secretas y se le notifiquen las resoluciones que procedan. EFE