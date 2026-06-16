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Gobierno aprueba el plan para fomentar el empleo entre los colectivos más desfavorecidos

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Madrid, 16 jun (EFE).- El Gobierno ha aprobado este martes el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2026, una hoja de ruta de las Políticas Activas de Empleo y que prevé acciones específicas para la población gitana, las personas jóvenes y las de más edad o aquellas que sufren paro de larga duración.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trata de "un instrumento fundamental" para coordinar las políticas activas de empleo y garantizar que todas las personas, con independencia de donde vivan, tengan acceso a oportunidades laborales de calidad y a servicios públicos de empleo eficaces.

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El plan incluye 92 servicios orientados a mejorar la empleabilidad, reforzar la formación y facilitar la inserción laboral, e incorpora medidas para reducir las desigualdades y avanzar hacia un empleo más inclusivo, más estable y de mayor calidad, con un importe total de 618 millones de euros.

Saiz ha destacado, igualmente, las actuaciones específicas dirigidas a colectivos que requieren "una atención prioritaria", como jóvenes o personas desempleadas de larga duración, con el objetivo de "favorecer su presencia en el mercado laboral o también, por supuesto, su reincorporación al mismo en las mejores condiciones".

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Así, incluye una estrategia pública de empleo en favor de la población gitana en España, dotada con 93 millones de euros hasta el año 2028; un plan de empleo en favor de las personas jóvenes (85 millones de euros); y una estrategia global para el empleo de las personas trabajadoras desempleadas de larga duración o de más edad (440 millones de euros). EFE

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