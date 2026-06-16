Elma Saiz dice que retirar el pasaporte a la mujer del presidente "no se entendería"

Madrid, 16 jun (EFE).- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha señalado que "retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno de España es una medida que no se entendería" sobre la medida cautelar que han pedido las acusaciones populares de cara al juicio al que consideran que Begoña Gómez debe someterse por cuatro delitos.

Así lo ha señalado Saiz a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras la petición que ratificaron ayer las acusaciones populares, coordinadas por la organización Hazte Oír, una decisión sobre la que aún tiene que pronunciarse el juez Juan Carlos Peinado.

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Además de la retirada del pasaporte, han solicitado la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado para Begoña Gómez; las mismas medidas que para su asesora Cristina Álvarez, según explicaron ayer fuentes jurídicas a EFE.

Aparte de las cautelares, el juez también debe decidir si envía a juicio a la esposa de Pedro Sánchez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, y cuenta para ello con tres días de plazo. EFE

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