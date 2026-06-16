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El Gobierno ve un "éxito" el viaje del papa porque proyecta una España "abierta y plural"

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Madrid, 16 jun (EFE).- El Gobierno ha destacado el "éxito" del viaje realizado por el papa a España y la "excelente" coordinación entre instituciones y administraciones, que proyecta "una imagen de España abierta, plural y comprometida".

Tras la reunión del Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha valorado la "absoluta normalidad" con la que ha discurrido el "histórico viaje" a España de León XIV, que ha recorrido durante una semana 2.500 kilómetros con etapas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

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"La acogida ciudadana y la participación que hemos visto durante estos días reflejan lo mejor de nuestro país y de nuestra sociedad; sin duda, el éxito de este viaje histórico proyecta una imagen de España abierta, plural y comprometida", ha asegurado la portavoz del Ejecutivo.

Además para la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la posición del papa sobre las personas migrantes "respalda" la política del Gobierno.

"El papá ha compartido un mensaje centrado en la humanidad, en la dignidad de las personas y en la necesidad de abordar este fenómeno desde los valores de la solidaridad, de la cooperación internacional y del respeto a los derechos humanos; principios que seguirán guiando la acción del Gobirno", ha asegurado Saiz. EFE

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