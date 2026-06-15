Temas del día de EFE España del lunes 15 de junio de 2026 (13:30 horas)

CASO LEIRE

La UCO revela que el PSOE pagó seis viajes a Leire Díez entre marzo y agosto de 2024

(Información enviada a las 12:51. 846 palabras)

La UCO halla un escrito en poder de Cerdán en el que Leire Díez da cuenta de sus maniobras

(Información enviada a las 12:33. 330 palabras)

Cerdán: "Ni he montado ninguna trama ni he hecho nada ilegal"

(Información enviada a las 12:33. 164 palabras)

BEGOÑA GÓMEZ

Madrid - Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha sido citada este lunes a una vista convocada por el juez Juan Carlos Peinado con la que el magistrado pone fin a su investigación y en la que escuchará a las partes sobre su decisión de enviarla a juicio junto con su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

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JUSTICIA REFORMAS

Justicia lanza la convocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales, la mayor de la historia

(Información enviada a las 08:16 horas. 412 palabras)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

900.000 solicitudes de regularización de migrantes a 15 días de que termine el plazo

(Información enviada a las 10:19. 157 palabras)

CEAR espera un repunte de solicitudes para la regularización en las últimas semanas

(Información enviada a las 12:09. 211 palabras)

Cuenta atrás para solicitar la regularización: Barreras burocráticas y sed de respuestas

(Información enviada a las 07:20. 682 palabras)

DÍA REFUGIADO

España, entre los países con más peticiones de asilo de la UE, solo concede 1 de cada 9

(Información enviada a las 11:52. 604 palabras)

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GOBIERNO CIENCIA

El Gobierno lanza un grama para corregir la 'infrainvestigación' de la salud de la mujer

(Información enviada a las 11:31. 855 palabras).

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SANIDAD ESTATUTO

Los médicos avisan de una huelga indefinida en otoño si no hay acuerdo con Sanidad

(Información enviada a las 13:28 horas. 620 palabras)

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PASO ESTRECHO

Normalidad en el arranque de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026

(Información enviada a las 11:58 horas. 494 palabras)

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INCENDIOS FORESTALES

Estabilizado el incendio forestal de Padrón (A Coruña)

(Información enviada a las 12:13. 213 palabras) (Foto)

ESPACIO ARCHIVO

La biblioteca digital del Universo; así late el corazón científico de la ESA en Madrid

(Información enviada a las 09:36 horas. 783 palabras)

(Recursos de archivo en EFEServicios 8005949909)

BAD BUNNY

Madrid - Bad Bunny celebra este lunes el concierto final de su residencia histórica en Madrid, en la que durante diez actuaciones en el estadio Metropolitano ha logrado reunir aproximadamente a 640.000 personas para celebrar el éxito global de la música en español y, concretamente, el de su disco 'Debí tirar más fotos'.

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MODA TENDENCIAS

Gafas de sol: 5 claves para elegir la mejor versión

(información enviada a las 09:10 horas. 709 palabras)

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TIEMPO SEMANA

La semana arranca inestable y con tormentas que siguen en puntos del interior peninsular

(Información enviada a las 05:00. 1.353 palabras)

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

13:30h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el portavoz adjunto y en temas de Justicia del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, y el portavoz de la Comisión Constitucional del Grupo Socialista, Artemi Rallo, ofrecen una rueda de prensa. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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13:30h.- Madrid.- FORO ATLÁNTICO.- La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo y el presidente de la Fundación Internacional de la Libertad, Álvaro Vargas Llosa, cierran el XIX Foro Atlántico un diálogo sobre España. Casa de América, entrada por calle Marqués del Duero, 2 (Texto).

16.15.- Madrid.- CASA REAL.- El rey recibe en audiencia al general Sean Clancy, presidente del Comité Militar de la UE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

14:45h.- Madrid.- TRANSPORTE AÉREO.- Ecologistas en Acción celebra una jornada en el Congreso sobre ampliaciones de aeropuertos en España.

15.00h.- Barcelona.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene en la 'XV Edición del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica-PREVENCIA 2026'. Universitat Pompeu Fabra.

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17:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- Comparecencias en la Comisión de Vivienda del Congreso de Concepción Pilar Barrio del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado; Alberto Martínez Lacambra, director general del Centro Tecnológico del Notariado; Gerardo Roger Fernández Fernández, arquitecto y urbanista; Xavier Vilajoana Eduardo, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) para opinar sobre la proposición de ley de urbanismo y vivienda del PP. (Texto) (Foto)

19:30h.- Madrid.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, abre la ceremonia de entrega de la V Edición de los Premios de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) a las mejores invenciones protegidas mediante derechos de Propiedad Industrial. Escuela de Organización Industrial (EOI).

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JUSTICIA Y SEGURIDAD

13:30h.- Madrid.- GOBIERNO DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene un encuentro, por vía telemática, con los contingentes españoles desplegados en Eslovaquia.

14:30h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, recibe el título der 'Gallega del Año' que le concede el Club de Periodistas Gallegos en Madrid. Hotel Preciados.

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16:00h.- Madrid.- JUSTICIA REFORMAS.- La portavoz del grupo parlamentario popular, Ester Muñoz, abre la jornada 'La justicia en el siglo XXI: un año de la ley de eficiencia' y que clausura la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

17:15h.- Madrid.- GOBIERNO DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene una videollamada con el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, sobre el programa conjunto FCAS.

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18:00h.- Madrid.- BEGOÑA GÓMEZ.- El juez Juan Carlos Peinado ha convocado la vista preliminar de cara al futuro juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y a los otros dos investigados por presunta corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida. Juzgados de Plaza de Castilla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Madrid.- SEGURIDAD MEDALLAS.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside el acto de entrega de las Medallas al Mérito de la Seguridad. Claustro de los Jerónimos del Museo del Prado. C/ Ruiz de Alarcón. (Texto) (Foto)

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SOCIEDAD

15:30h.- Madrid.- DANA CONGRESO.- La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, comparece ante la comisión de la dana de la Comunidad Valenciana en el Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto)

16:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Comparecencia de Gemma Pinyol-Jiménez, experta del Consejo de Europa, en la ponencia para el análisis en el marco de la política de Seguridad Nacional del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras iniciado por el Gobierno Congreso de los Diputados

18:00h.- Madrid.- GOBIERNO SOCIEDAD.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, comparece, a petición propia, en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso.

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- CINE FÚTBOL.- Tom Holland, protagonista de 'Spider-Man: Brand New Day', visita la 'Plaza Selección' antes del partido que enfrentará a España y Cabo Verde. Plaza de Colón. (Texto) (Vídeo) (Foto)

09:30h.- Mérida.- FUNDACIÓN YUSTE.- La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, preside la reunión del Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, en la que está previsto aprobar el nombramiento de Fernando Pizarro, exalcalde de Plasencia, como director, en sustitución de Juan Carlos Moreno. Edificio III Milenio.

11:30h.- Almería.- GUÍA REPSOL.- Presentación de la nueva edición de verano de Soletes Guía Repsol. Diputación de Almería.

19:00h.- Madrid.- PHOTESPAÑA CELMA.- PhotoEspaña presenta 'Columna', de Sonia Celma, el proyecto ganador del programa Descubrimientos PHE25, el visionado de porfolios del festival. Colegio de Arquitectos. c/ Hortaleza, 63.

19:30h.- Madrid.- PREMIOS GODOT.- Los premios Godot de las artes escénicas de Madrid celebran su quinta edición en la que están nominados, entre otros, los actores Oriol Pla e Irene Escolar, la bailaora Rocío Molina y el dramaturgo y director Pablo Messiez, y en los que el actor Carlos Hipólito recogerá el Godot de Honor. Teatro Pavón. (Texto)

20:00h.- Madrid.- BAD BUNNY.- Concierto final de Bad Bunny tras nueve actuaciones previas en el Estadio Metropolitano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EFE

ra/ros/mcm/pamp

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