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Récord de accidentes de tráfico con animales: 5.268, la mayoría con jabalíes y corzos

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Madrid, 15 jun (EFE).- Los accidentes de tráfico con animales registraron el pasado año la cifra más alta de la serie histórica, con un total de 5.268 siniestros, lo que supone un 4,5 por ciento más que en 2024 y más del doble que hace 6 años, y siguen siendo los jabalíes y los corzos los protagonistas de tres de cada cuatro sucesos.

Es una de las principales conclusiones del informe anual que desde 2013 realiza el centro de estudios Ponle Freno-Axa de seguridad vial y que analiza la base de datos de esta compañía de seguridad que en 2025 registró un total de 5.268 accidentes viales con la implicación de animales.

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Según el informe, el jabalí y el corzo aumentan su distancia respecto al resto de animales y representan el 74 % del total de siniestros. De hecho, el jabalí ocasiona la mitad de los accidentes (495) y duplica su incidencia frente al segundo animal, el corzo (25 %).

El perro se mantiene como tercer animal con más accidentes en las carreteras (12 %), si bien su incidencia baja un 26 por ciento respecto a 2024. El 15 % de accidentes con animales agrupa a ciervos, zorros, gatos, equinos o aves.

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Castilla y León, Cataluña y Galicia concentraron casi el 60 % de los accidentes de tráfico, pero si atendemos solo a los siniestros en los que se vieron involucrados en 2025 animales domésticos, las tres provincias españolas con mayor siniestralidad en la carretera fueron Pontevedra (17%), Murcia (12%) y Barcelona (12%).

Por su parte, en el caso de los animales cinegéticos fueron Barcelona (15 %), Burgos (13 %) y Lleida (11 %).

Noviembre fue el mes que concentra la mayor siniestralidad contra animales, seguido de octubre. En el lado apuesto también repite junio como mes con menor número de este tipo de accidentes. EFE

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