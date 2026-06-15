PSOE y Sumar alcanzan un acuerdo para derogar el delito de injurias a la Corona

Madrid, 15 jun (EFE).- PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo para eliminar del Código Penal los delitos de injurias y calumnias a la Corona y a otras instituciones del Estado, aunque se mantiene vigente el delito de enaltecimiento de terrorismo, que era una de las demandas de Sumar.

Así lo han anunciado este lunes en rueda de prensa conjunta en el Congreso el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, y el portavoz de la Comisión Constitucional del Grupo Socialista, Artemi Rallo, que han anunciado la reforma del Código Penal. EFE

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