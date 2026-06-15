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ERC avisa al PSOE que "el silencio solo alimenta dudas": "Menos joyas y más explicaciones"

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Barcelona, 15 jun (EFE).- La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha avisado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE de que "el silencio solo alimenta las dudas": "Menos joyas, menos esconderse y más explicaciones", ha dicho.

En la rueda de prensa semanal en la sede del partido, Alamany ha subrayado que el expresidente José Luís Rodríguez Zapatero "no era alguien que pasaba por ahí", sino que es uno de los principales "avaladores políticos de Sánchez".

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Ha señalado que existe preocupación por si Zapatero "se ha podido beneficiar de su poder de influencia", en lo que sería un caso de "puertas giratorias", y por ello ha pedido a los socialistas "ser muy claros y dilucidar dudas cuanto antes mejor".

Alamany ha dicho que ERC puede hablar "desde la tranquilidad y la conciencia tranquila" de no haber tenido "ningún caso de corrupción en 95 años de historia". EFE

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